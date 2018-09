Opposition geht mit Söder hart ins Gericht

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen warf Markus Söder in der Debatte über seine zweite Regierungserklärung im Landtag vor, es gehe ihm ausschließlich um Macht und Machterhalt. Wenn Söder neuerdings zum Kampf gegen Rechtspopulisten aufrufe, nehme sie ihm das nicht ab:

"Sie haben monatelang die Rechtspopulisten kopiert, ihre Sprache und ihre Methoden. Sie haben in sozialen Netzwerken gezielt islamfeindliche Botschaften an Sympathisanten von Rechtspopulisten ausgespielt. Und ich sage Ihnen eines - das Netz vergisst nie. Sie haben ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet." Natascha Kohnen

Söder laut Kohnen kein Brückenbauer

Söder habe sich in seiner Regierungserklärung als Brückenbauer dargestellt. "Aber tatsächlich haben Sie Brücken in unserem Land eingerissen und das Land gespalten." Keines der politischen Wendemanöver Söders seit Ende der Sommerpause beruhe auf echten Überzeugungen. "Alle diese Wendemanöver beruhen nur auf Taktik, und so ist es auch mit Ihrer Tonlage gegenüber Migrantinnen und Migranten in Bayern."

Kohnen warf Söder eine Politik ohne Werte und Überzeugungen vor: "Sie setzen immer auf das, was kurzfristigen politischen Gewinn verspricht - ohne Rücksicht darauf, welche Auswirkungen das auf die Demokratie in Bayern hat." Zum Schluss ihrer Rede appellierte sie an Söder, der während seiner Rede mehrfach Respekt gegenüber sich selbst angemahnt hatte: "Gehen Sie mal in sich, wenn Sie die Worte Respekt, Anstand und Haltung in den Mund nehmen."

Söders Distanzierung von Seehofer "politische Fahrerflucht"

Scharfe Kritik übte Kohnen auch an Söders Distanzierung von der Bundesregierung, der auch CSU-Chef Horst Seehofer angehört. Söder tue so, als ob Seehofer nicht immer noch sein Parteivorsitzender wäre: "Das ist politische Fahrerflucht."

Schulze: "Das Chaos hat einen Namen: Seehofer"

Ähnlich äußerte sich auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze: Es bringe sie zum Schmunzeln, wenn sich der Ministerpräsident als Garant von Stabilität präsentiere, obwohl er selbst maßgeblich die Spaltung im Land vorangetrieben habe und sein Parteivorsitzender ständig die Bundesregierung sabotiere. Das Chaos in Berlin habe einen Namen: "Horst Seehofer hat die Regierung an den Rand der Handlungsunfähigkeit gebracht."

Schulze wirft Söder "Scheinlösungen" vor

Söder habe in den vergangenen Monaten immer wieder "Scheinlösungen" präsentiert, beklagte Schulze weiter. In diesem Zusammenhang prangerte sie unter anderem das bayerische Familiengeld, das Landespflegegeld sowie die "Placebosicherheit" durch Kontrollen an der bayerischen Grenze an.

Söders Regierungsprogramm zeige in erster Linie Mut zur Lücke, da dieses vor allem durch das auffalle, was nicht drin stehe. Schulzes Fazit: Die CSU sei überfordert mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen und vertraue immer noch auf die Rezepte der Vergangenheit. Dem stellte Schulze das Motto der Grünen entgegen: "Mut geben statt Angst machen."

Appell an Politiker: "Orientierung geben"

An alle Politiker richtete Schulze den Appell: "Werdet wieder zu Leuchttürmen, gebt Orientierung." Es sollte der CSU zu denken geben, wenn Influencer auf Youtube mehr Widerhall und ein paar Sätze von Helene Fischer zu Chemnitz mehr Resonanz fänden als die von Politikern.

Die Grünen-Politikerin forderte mehr Engagement für die Gleichberechtigung von Frauen in Führungspositionen und für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern. In der Energiepolitik müsse die Staatsregierung endlich ihre "Windkraftblockadehaltung" aufgeben.

SPD-Landeschefin Kohnen pocht auf starken Staat

Kohnen wiederum forderte einen starken Staat insbesondere in der Wohnungsbaupolitik, bei der Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle, der Bezahlung von Kinderbetreuung und beim Ausbau des schnellen Internets. "Sie setzen in wesentlichen Punkten immer noch darauf, dass der freie Markt die Dinge in Bayern schon regeln wird. Das Bayern für alle schaffen wir nur, wenn der Freistaat eingreift und sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert, die der Markt nicht leistet."

Aiwanger will sich "nicht anbiedern"

Auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger warf der CSU vor, falsche Akzente bei Pflege, Bildung und Landwirtschaft zu setzen, schlug aber andere Töne an als Kohnen und Schulze. Einmal mehr brachte er die Freien Wähler als künftigen Koalitionspartner der CSU nach der Landtagswahl ins Spiel. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir ab Herbst dabei sein werden, um die Dinge zu stabilisieren, bevor hier Unsinn rauskommt."

Die Freien Wähler wollten sich aber nicht anbiedern, versicherte Aiwanger. Nach dem 14. Oktober werde er selbst das Telefon nicht als erster in die Hand nehmen:

"Ab 14 Oktober werden Sie gefordert sein, wenn Sie den Ministerpräsidenten noch einmal stellen wollen, hier Partner zu suchen, mit denen Sie Bayern stabil weiterregieren können." Hubert Aiwanger

Freie Wähler verlangen kostenfreie Kinderbetreuung

Aiwanger erneuerte die Forderung nach einer kostenfreien Kinderbetreuung im Freistaat. "Was sich Berlin und Co. leisten, das sollte sich auch Bayern leisten", mahnte er. Kritik äußerte der Freie-Wähler-Chef am Ausbau der Reiterstaffeln der Polizei . "Vielleicht hat Herr Söder ja zu viel 'Bonanza' gesehen." Und Aiwanger forderte: "Baut und repariert lieber Krankenhäuser und Geburtsstationen statt Pferdeställe."

Aiwanger mahnt regionale Energiepolitik an

Das Landespflegegeld sei zwar "besser als nichts". Heruntergerechnet bedeute dieser "Pflegetausender" aber nur 2,70 Euro am Tag. "Sehr viel wichtiger wäre es für uns, die paar Hundert Millionen in Kurzzeitpflegeplätze zu stecken."

Dem Ministerpräsidenten warf er vor, auf die Energiepolitik in seiner Rede gar nicht eingegangen zu sein. Die erneuerbaren Energien müssten wieder ins Spiel gebracht werden. Es dürfe keine Stromtrassen quer durch Bayern und keine Abhängigkeiten von holländischen oder chinesischen Konzernen geben. Stattdessen sei eine regionale Energiepolitik nötig. "Lassen wir den Handwerker vor Ort das Geld verdienen."

Kritik an Hin und Her im Diesel-Skandal

Aiwanger kritisierte vehement das Hin und Her von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Aufarbeitung des Diesel-Skandals. Er zeigte sich skeptisch, dass es tatsächlich zu für die Verbraucher kostenneutralen Nachrüstungen kommen wird. Mit Blick auf die Landtagswahl betonte er: "Dann ist die Wahl rum - und man sagt, man hat sich bemüht, hat aber nichts bewegt."