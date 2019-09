Opferstockdieb in Pressath auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat in Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen Opferstockdieb auf frischer Tat ertappt. Der Mann ist vermutlich auch für mehrere weitere Diebstähle in Kirchen der Region verantwortlich.

Pfarreimitglieder überwachten Opferstock

Wie ein Sprecher der Polizei in Eschenbach mitteilt, sei ein Opferstock in der Mariengrotte gegenüber der Pressather Kirche von Polizisten in zivil und Pfarreiangehörigen mehrere Tage lang überwacht worden. Am Montagvormittag dann ertappte die Polizei einen 61-Jährigen aus Tschechien, als er mit einem präparierten Metalldraht Münzen aus dem Opferstock fischte. Innerhalb kürzester Zeit hatte er sich so bereits sechs Euro geangelt.

Immer wieder Geld aus Opferstöcken geklaut

In der Nähe parkte ein Auto, in dem ein 59 Jahre alter Bekannter des Mannes wartete. Die beiden suchten offenbar bereits seit einem Jahr immer wieder Opferstöcke in der Gegend auf. Sie kommen laut Polizei für mehrere Dutzend solcher Taten in Frage. Neben der Grotte in Pressath waren sie vorrangig auch in der Pfarrkirche in Parkstein aktiv. Der 61-Jährige gab einige Diebstähle zu.

Polizei: Pfarreien sollten Opferstöcke öfter leeren

Auf beide warten nun Anzeigen wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls. Die Polizei bittet Pfarreien, die Opferstöcke so oft wie möglich zu leeren und an Spendebehältern Sicherheitsvorkehrungen anzubringen, damit den Dieben ihre Taten zumindest erschwert werden.