Opferfonds für Oktoberfest-Attentat: Reaktionen sind verhalten

Jahrzehntelang hat sich der Freistaat Bayern geweigert, die Betroffenen des Oktoberfest-Attentats 1980 umfassend finanziell zu unterstützen. Immer wieder hatte die CSU-Staatsregierung erklärt: Erst müsse erwiesen sein, dass es sich tatsächlich um einen extrem rechten Anschlag gehandelt habe. Vor wenigen Wochen hat die Bundesanwaltschaft offiziell festgestellt: Das Attentat war rechtsextrem motiviert.

Opferfonds kommt – aber spät

Kurz vor dem 40. Jahrestag des Anschlags hat der Ministerrat nun beschlossen, dass der Freistaat 500.000 Euro zur Verfügung stellt für einen gemeinsamen Opferfonds von Bund, Land und Stadt München. Die Reaktionen auf diese Entscheidung sind verhalten. Er freue sich, dass der Freistaat beschlossen habe, Gelder für die Attentats-Opfer zur Verfügung zu stellen, sagt Robert Höckmayr. Es sei aber schon erstaunlich, dass es so lange gedauert habe. Höckmayr hat beim Oktoberfest-Attentat zwei jüngere Geschwister verloren, der damals 12-Jährige und weiter Familienangehörige wurden schwerst verletzt. Bis heute musste Höckmayr mehr als 40 Mal operiert werden, noch immer hat er über 20 Splitter der Bombe in seinem Körper.

Anwalt: Zu wenig Geld im Fonds

Opferanwalt Werner Dietrich, der 16 Betroffene des Wiesn-Attentats vertritt, findet die anvisierte Gesamtsumme des Fonds von voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro völlig unzureichend. Bei über 200 Verletzten, von denen wohl noch weit mehr als 100 am Leben seien, werde das Geld kaum reichen, um körperliche und psychische Folgen des Attentats auszugleichen. Dietrichs Ansicht nach sollten auch die Festzeltwirte in den Fonds einzahlen. Wichtig sei nun, dass die Überlebenden schnell und unbürokratisch an ihr Geld kommen, schließlich seien die meisten heute zwischen 60 und 90 Jahre alt, viele lebten im Ausland.

Kritik: Für viele kommt die Hilfe zu spät

Der langjährige BR-Journalist Ulrich Chaussy, dessen Recherchen dazu beigetragen haben, dass der Anschlag vor kurzem offiziell als rechtsextreme Tat anerkannt wurde, begrüßt zwar den Opferfonds, kritisiert aber: Für viele Betroffene komme die Hilfe zu spät. So auch für zwei Geschwister von Robert Höckmayr. Das Attentat hatten sie zwar schwer verletzt überlebt, von den Ereignissen waren sie aber so stark traumatisiert, dass sie später Suizid verübten. Mit frühzeitiger therapeutischer Hilfe hätte das vielleicht verhindert werden können.

Frühere Hilfsgelder erreichten nicht alle

Beim Oktoberfest-Attentat am 26. September 1980 waren zwölf Menschen ermordet worden, auch der Attentäter kam ums Leben. Weit über 200 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Freistaat Bayern hatte zwar frühzeitig Hilfsgelder zur Verfügung gestellt, ein Großteil der Attentats-Opfer ging jedoch leer aus. Anschließend weigerte sich die Staatsregierung jahrzehntelang, einen Hilfsfonds aufzulegen. Die Stadt München hat erst vor zwei Jahren einen eigenen Fonds geschaffen, der mit insgesamt 100.000 Euro ausgestattet ist. Dieses Geld ist aber inzwischen nahezu aufgebraucht.