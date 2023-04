Opfer-Gedenken: Todesmarsch aus dem KZ-Außenlager Helmbrechts

Auf dem Friedhof von Helmbrechts im Landkreis Hof wird heute Abend um 17 Uhr an das Martyrium von rund 1.200 Frauen und Mädchen in dem KZ-Außenlager erinnert. Vor genau 78 Jahren – am 13. April 1945 – begann in der oberfränkischen Kleinstadt, wo ein Außenlager des KZ Flossenbürg untergebracht war, der rund 200 Kilometer lange Todesmarsch Richtung Südböhmen.

Verhungert oder erschossen: Viele Frauen und Mädchen sterben

Der Großteil der Frauen überlebte dies nicht, war unterwegs verhungert, entkräftet zusammengebrochen oder von den SS-Aufsehern und -Aufseherinnen erschossen oder erschlagen worden, teilt der "Verein gegen das Vergessen - zum Gedenken für die Opfer der NS-Diktatur in der Region Hof" mit. Er veranstaltet die Gedenkfeier zusammen mit der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" und der "Hofer Initiative gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit".

An der Kranzniederlegung am Gedenkstein auf dem Helmbrechtser Friedhof ist auch Bürgermeister Stefan Pöhlmann (SPD) beteiligt. Außerdem wird in einem Vortrag der Umgang mit der Erinnerung an die zahlreichen Todesmärsche aus deutschen Konzentrationslagern im Frühjahr 1945 beleuchtet. Es spricht Ulrich Fritz, der Leiter der Geschäftsstelle des "Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe".

Todesmarsch-Gedenkstätte auch in Schwarzenbach

Neben dem Gedenkstein auf dem Helmbrechtser Friedhof erinnert in Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof) die Gedenkstätte "Langer Gang" an das Schicksal der Frauen. Schwarzenbach war die erste Station des Todesmarschs. In der kalten Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 mussten die KZ-Häftlinge im Freien schlafen, sechs von ihnen starben damals noch in der Nacht. Die Gedenkstätte "Langer Gang" befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und ist an jedem ersten Sonntag im Monat geöffnet.

Todesmarsch vom KZ Helmbrachts nach Volary in Tschechien

Der Todesmarsch der Frauen aus dem KZ Helmbrechts verlief über Schwarzenbach nach Volary (Wallern) in Tschechien. In der südböhmischen Stadt wurden die Frauen am 4. Mai 1945 von der US-Armee befreit – allerdings starben rund 100 von ihnen kurz danach, sie wurden auf dem Friedhof in Volary bestattet.

Das KZ Helmbrechts war 1944 als Frauen-Außenlager für das KZ Flossenbürg errichtet worden. Die inhaftierten Frauen mussten in Helmbrechts für die Nürnberger Rüstungsfabrik Neumayer arbeiten. Der Lagerkommandant Alois Dürr, der aus Baden-Württemberg stammte, wurde 1962 verhaftet, nachdem eine frühere KZ-Gefangene ihn zufällig auf einem Zeitungsfoto als Feuerwehr-Kommandant wiedererkannt hatte. Das Landgericht Hof verurteilte 1969 den Lagerkommandant wegen gemeinschaftlich begangenen fünffachen Mordes zu lebenslanger Haft, zehn Jahre später wurde er begnadigt.