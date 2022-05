Opfer des NSU: Ausstellung gegen das Vergessen

In Nürnberg ist derzeit eine Ausstellung über die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zu sehen. Anhand von Porträts der Ermordeten will die Kölner Künstlerin Veronika Dimke die Aufmerksamkeit weg von den Tätern und hin zu den Opfern lenken.

Plakatwände zeigen Opfer in ganz Nürnberg

"Wir werden nicht vergessen" lautet das Motto der Ausstellung in der Roten Galerie. Die Porträts des Blumenhändlers Enver Şimşek sowie des Dönerbuden-Betreibers İsmail Yaşar sind während der Dauer der Ausstellung zudem auf 21 Plakatwänden im Stadtgebiet zu sehen sein.

Enver Şimşek wurde im Jahr 2000, İsmail Yaşar fünf Jahre später vom NSU in Nürnberg ermordet. Ihnen zu Ehren wurden inzwischen Plätze in der Stadt benannt. Bei der Vernissage am Sonntag um 17.00 Uhr werden auch Angehörige der Opfer anwesend sein. Die Ausstellung dauert bis zum 5. Juni. Dann will die Kölner Künstlerin Veronika Dimke die Porträts den Familien der Opfer schenken.