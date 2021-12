Opernhaus in Nürnberger Nazi-Bau wird 100 Millionen Euro kosten

Am kommenden Mittwoch wird der Nürnberger Stadtrat über das Ausweichquartier für das Opernhaus beraten. Die drei großen Fraktionen von CSU, SPD und Grünen haben sich aber bereits vorab festgelegt: Die Ersatzspielstätte soll an der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände gebaut werden. Für den Umbau sind rund 100 Millionen Euro veranschlagt, sagt Andreas Krieglstein, der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion. Er geht davon aus, dass die Ersatz-Bühne rund 45 Millionen Euro kosten wird. Der Rest des Geldes ist für Sanierung und Umbau der Kongresshalle veranschlagt. Die Ausweichspielstätte wird notwendig, weil das Nürnberger Opernhaus dringend saniert werden muss.

Günstiges Vorbild aus München

In dem nie vollendeten Torso der Kongresshalle am Dutzendteich sollen Foyers, Proberäume und Büros entstehen. Darauf haben sich die großen Fraktionen geeinigt. Offen ist, wo genau der Bau platziert werden soll, in dem dann die Opernaufführungen stattfinden werden. Für Bühne, Nebenbühne und Zuschauerraum ist ein temporärer Neubau geplant. Vorbild könnte die Isarphilharmonie in München sein. Ein von außen unspektakulärer und vor allem günstiger Zweckbau mit hervorragender Akustik.

Historiker kritisieren profane Nutzung

Soweit besteht Einigkeit zwischen den Parteien. Problematisch ist jedoch der genaue Standort dieses Bühnenhauses. In den ursprünglichen Planungen war vorgesehen, dass er in den leeren Innenhof der Kongresshalle platziert wird. Doch dagegen gibt es Widerstand. Zum Beispiel von der israelitischen Kultusgemeinde, die beklagte, dass sie nicht am Diskussionsprozess beteiligt worden war. Aber auch Historiker aus dem Umfeld des Dokumentationszentrums Reichsparteitaggelände finden wenig Gefallen an der Idee, dass künftig Opern-Empfänge in den umgebauten Fluren des Nazi-Baus stattfinden sollten.

SPD: Erinnerungsarbeit darf nicht behindert werden

Auch aus der Rathaus-SPD kamen große Vorbehalte gegen die geplante Bebauung des Innenhofs. "Es gibt innerhalb der Sozialdemokratie die Präferenz, eine Lösung außerhalb des Kongresshallen-Torsos zu finden", sagt SPD-Fraktions-Chef Thorsten Brehm. Aber das sei "keine explizit rote Linie". Für Brehm und seine Partei kommt es nun darauf an, welche Lösungen die Architektinnen und Architekten vorschlagen werden. "Wichtig ist, dass der Erweiterungsbau mit der Erinnerungsarbeit vor Ort kompatibel ist", sagt Brehm. Die neuen Planungen sollen dann im Frühjahr 2022 vorliegen.

Alternative Standorte sind zu teuer

Es gab auch noch Standortalternativen für den Ersatzbau. Doch diese haben sich alle als zu teuer erwiesen. Das sehen sowohl CSU als aus SPD so. Für die Kongresshalle spricht zudem, dass die Immobilie im städtischen Besitz ist. "Wir haben letztendlich eine hohe Flexibilität, was die Planungsphase betrifft", sagt CSU-Mann Krieglstein. Das heißt, sollten Bauarbeiten am Opernhaus länger dauern, würde das Ersatzquartier nicht teurer werden.

Das Interim soll Dauerlösung werden

Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass die Stadt Zuschüsse für die Sanierung des denkmalgeschützten Baus bekommen kann, merkt der CSU-Politiker an. Das Dach ist undicht, die Fassade bröckelt. Ein weiteres Argument, das nach Krieglsteins Worten SPD und Grüne überzeugt haben könnte: Die Kongresshalle kann durch den Umbau zu einem Ort für Kunst und Kultur werden – und zwar weit über die Zeit der Ausweichspielstätte hinaus. "Wir haben die Möglichkeit, etwas zu schaffen, das von Dauer ist", stimmt SPD-Fraktions-Chef Brehm zu.

Standortentscheidung soll im Sommer fallen

Der öffentliche Diskurs über die Kongresshalle und die weitere Nutzung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes wird weitergehen. Es gab bereits etliche Veranstaltungen dazu. "Viele Nürnberger hatten die Möglichkeit wahrgenommen, die Halle von innen anzuschauen", sagt Krieglstein. Auch die Kritiker der Opernverlegung würden in den Dialog einbezogen. Nun warten alle die Idee der Planer. Im ersten Halbjahr 2022 könnte dann nach Krieglsteins Einschätzung die Entscheidung über den genauen Standort fallen.