Opernhaus Bayreuth: Startschuss für Museum in Nachbargebäude

Nach sechs Jahren Sanierung ist das Markgräfliche Opernhaus im April dieses Jahres neu eröffnet worden. Im benachbarten Komödien- und Redoutenhaus soll nun ein Opernhaus-Museum einziehen. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat heute für den zweiten Abschnitt der Sanierung 10,4 Millionen Euro bewilligt und damit den Bauauftrag erteilt, teilte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) mit.

Museum neben dem Markgräflichen Opernhaus Bayreuth

Nach dem Umbau soll in dem Gebäude eine Dauerausstellung die Stellung des Markgräflichen Opernhauses und der barocken Theater- und Opernkultur rund um Markgräfin Wilhelmine zeigen. Zudem soll im Erdgeschoss ein Welterbe-Informationszentrum eingerichtet werden.

Redoutenhaus wird saniert

Das Redoutenhaus grenzt nördlich an das Markgräfliche Opernhaus an und ist mit diesem räumlich verbunden. Außenwände, Gauben sowie Decken des Redoutenhauses werden saniert und gedämmt. Darüber hinaus ist für die Bewirtung von Veranstaltungen ein Cateringbereich mit mobiler Theke und Küche im Gartensaal eingeplant.

In den Obergeschossen gelangt der Besucher dann in zwei Museumsebenen, in denen die Dauerausstellung zu sehen ist. Mit dem Umbau und einem neuen Aufzug wird auch das Opernhaus noch besser zugänglich.

"Das UNESCO-Weltkulturerbe ist ein einzigartiges Monument barocker Theaterkultur. Wir erwarten im bedeutendsten und besterhaltenen Beispiel höfischer Opernhausarchitektur künftig höhere Besucherzahlen." Albert Füracker (CSU), Finanzminister

Opernhaus als UNESCO-Weltkulturerbe

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth wurde 2012 in die Liste des UNESO-Weltkulturerbes aufgenommen. Bis 2018 wurde es generalsaniert. Es entstand ab 1744 in nur vier Jahren Bauzeit nach Plänen von Joseph St. Pierre und gehört zu den wenigen in Europa erhaltenen Barock-Theaterbauten des 18. Jahrhunderts. Den Innenraum gestaltete Giuseppe Galli Bibiena, der wohl berühmteste Theaterarchitekt seiner Zeit.

Markgräfin Wilhelmine als Auftraggeberin

Markgräfin Wilhelmine – die Schwester von Friedrich, dem Großen – hatte das Opernhaus im Jahr 1746 anlässlich der Hochzeit ihrer einzigen Tochter in Auftrag gegeben. Der reich verzierte Innenraum ist komplett aus Holz und Leinwand gestaltet und musste besonders aufwendig restauriert werden. Fast 30 Millionen Euro haben die Sanierungsarbeiten gekostet.