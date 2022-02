Opern-Interim in Nürnberg: Symphoniker wollen Außen-Bau

Geht es nach Lucius Hemmer, Intendant der Nürnberger Symphoniker, soll der Interimsbau neben und nicht in der Kongresshalle auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände entstehen. Das sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Intendant Hemmer für nachhaltige Lösung

Er wünsche sich einen "selbstbewussten Saal" in Wassernähe, der die Kongresshalle "in Wahrnehmung, Bedeutung und Ausstrahlung überstrahlt". Dafür sei die Platzierung außerhalb der Kongresshalle unumgänglich, auch mit Blick auf die Zeit nach der Interimsnutzung. "Wir brauchen ein wunderbares neues Konzerthaus für Nürnberg." Eine nachhaltige Nutzung sei in seinen Augen absolut zwingend und "im Jahr 2022 eigentlich auch alternativlos", so Hemmer.

Bauarbeiten in Kongresshalle wären Zusatzbelastung

Zusätzlich würde der Bau einer Interimsspielstätte im Inneren der Kongresshalle Hemmer zufolge die Arbeit der Symphoniker stark beeinträchtigen. "Dann würde der Schwerlastverkehr, der Bauverkehr bei uns am Gebäude vorbeiführen, am Probensaal, am Personaleingang vorbei. Dass das nicht ohne Störung funktionieren kann, das erklärt sich, glaube ich, von allein."

Symphoniker proben in der Kongresshalle

Die Nürnberger Symphoniker haben ihren Sitz schon seit den 1960er Jahren in einem Teil der Kongresshalle. 2008 wurde dort auch der Probensaal des Orchesters eröffnet, in dem bis zu 500 Gäste Platz finden. Dieser wurde bis 2011 auch vom Schauspiel des Staatstheaters genutzt, als damals das Schauspielhaus am Richard-Wagner-Platz saniert wurde.

Nürnberger Opernhaus muss ab 2025 saniert werden

Das 1905 eröffnete Opernhaus in der Innenstadt muss spätestens ab 2025 saniert werden. Die Sanierungsarbeiten sollen im Jahr 2025 beginnen. Bis dahin soll auch die Interimsspielstätte fertig sein. Was nach der Sanierung mit dem Interimsbau passiert, ist noch offen. Geht es nach der Stadt Nürnberg, soll das Gebäude danach wieder abgerissen werden. Doch es gibt neben Lucius Hemmer noch weitere Stimmen, die einen Erhalt des Ersatzbaus fordern – so hatte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür ausgesprochen.