Nürnberger Opern-Ensemblemitglied sitzt in Kiew fest

Das Ensemblemitglied an der Nürnberger Oper, Taras Konoshchenko, sitzt derzeit im ukrainischen Kiew fest. Wie das Staatstheater dem Bayerischen Rundfunk mitteilt, befindet sich Konoshchenko dort im sogenannten Gastierurlaub, da er ein Gast-Engagement an der Oper in Kiew gehabt hätte.

Einreise in die Ukraine kurz vor russischen Angriffen

Der Bassist war kurz vor dem russischen Angriff dazu in die Ukraine gereist. Staatsintendant und Operndirektor Jens-Daniel Herzog drückte seine Anteilnahme aus: "Wir sind in Gedanken alle bei Taras und seiner Familie in der Ukraine. Natürlich hoffen wir, dass dieser Krieg schnellstmöglich endet und dass Taras bald wieder gesund zurück bei uns am Staatstheater in Nürnberg ist."

Konoshchenko seit 2019 am Staatstheater Nürnberg

Taras Konoshchenko ist in Kiew geboren und erhielt dort seine musikalische Ausbildung. Er studierte unter anderem an der Musikhochschule in München und war Teil des "Jungen Ensembles" der Bayerischen Staatsoper. Es folgten mehrere Engagements in ganz Deutschland, seit der Spielzeit 2019/20 ist er fest am Staatstheater Nürnberg engagiert.