Opern-Crashkurs in Freyung: Drei Aufführungen sind geplant

Große Freude, mitunter Stress

Anders die Voraussetzungen beim Ehepaar Franz Klostermeir (75) und Johanna Mehlig (69): "Gesanglich können wir mit den anderen nie mithalten. Aber es macht riesig Freude - auch wenn es mitunter stressig ist." Was die Werkstatt-Chefin Barbara Hesse-Bachmaier bestätigt: "Es kommen manche schon an den Punkt, dass sie hinwerfen wollen. Wir tun unser Bestes, das zu vermeiden. Für viele ist es anstrengend, gerade weil es ein fremdes Metier ist."

Abschließender Auftritt vor Publikum

Abschluss der beiden Ausbildungswochen sind drei Konzerte vor Publikum. Die Operngalerie wird am 13. August im Saal St. Valentin in Passau (19 Uhr), am 14. August im Bürgerhaus Waldkirchen (19 Uhr) und am 15. August im Kurhaus in Freyung (16 Uhr) aufgeführt. Klar ist Nervosität bei dem zusammengewürfelten Ensemble ein Thema. Barbara Hesse-Bachmaier: "Es ist normal, dass der Adrenalinspiegel steigt. Bei den einen führt es zu besserer Leistung. Bei anderen kann es passieren, dass das Gelernte plötzlich komplett weg ist." Aber auch dazu bekommen die Teilnehmenden wertvolle Tipps.