Open Beatz Festival: Unfallopfer stirbt nach Sturz aus Riesenrad

Ein 31-jähriger Mann, der das Open Beatz Musikfestival im mittelfränkischen Herzogenaurach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) besucht hatte und aus dem 33 Meter hohen Riesenrad "The View" gefallen war, ist in der Nacht im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann war am frühen Samstagabend gegen 18.10 Uhr aus der Gondel am höchsten Punkt des fahrenden Riesenrads in die Tiefe gestürzt. Er hatte sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt behandelt und dann in die Klinik gebracht.