03.08.2020, 14:27 Uhr

Open-Air-Partys in Ingolstadt: Konzept mit Hindernissen

Feiern im Freien, um die Clubs zu unterstützen: Das Kulturreferat Ingolstadt wollte an festgelegten Plätzen in der Stadt Freiluft-Partys ermöglichen. Doch das Konzept kommt nicht so recht in Schwung – Stadt und Veranstalter sind unzufrieden.