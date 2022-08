Open Air mit Popstar Leony bei der BR Radltour in Aichach

Von Freising aus startete die BR Radltour an einem sonnigen und heißen Mittwoch in die zweite Tour-Hälfte. In Petershausen und Odelzhausen sind Pausen eingeplant. Gegen 16.20 Uhr sollen die 800 Radler dann im schwäbischen Aichach ankommen.

Endlich gutes Wetter in Aichach

Klaus Habermann, Bürgermeister von Aichach, ist ein Gastgeber mit Erfahrung: Zwei Zieleinläufe der BR Radltour hat er bereits erlebt – beide völlig verregnet. Habermann hofft deshalb auf echtes Sommerwetter am Nachmittag und beim Open Air am Abend.

Leony mit Chart-Hit Remedy beim Open Air in Aichach

Auf der Bühne steht am Abend Leony, die sich mit ihrem Hit "Remedy" (zu Deutsch Heilmittel) im Frühjahr über mehrere Wochen in den Top-Ten der deutschen Charts halten konnte. Aus Augsburg kommt außerdem die Nachwuchskünstlerin Lienne nach Aichach.

Landesbischof plauscht im Radler-Dress

Mit dabei bei der BR Radltour ist auch Bayerns evangelischer Landesbischof Bedford-Strohm, der die Tour gerne für ungezwungene Gespräche auf Augenhöhe nutzt: "Das ist einer der Reize für mich, dass alle das Radler-Dress anhaben", ohne die Amtskleidung des Bischofs könne man viel spontaner ins Gespräch kommen.

BR Radltour zieht weiter nach Dietfurt und Gunzenhausen

Zwei weitere Etappen folgen noch: Am Donnerstag geht es weiter in die Oberpfalz nach Dietfurt an der Altmühl. Ihren Abschluss findet die BR Radltour am Freitag im mittelfränkischen Gunzenhausen.