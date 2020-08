vor etwa einer Stunde Artikel mit Bildergalerie

Open-Air in Corona-Zeiten – Virtuell mit Playmobilfiguren

Volksfeste und Festivals: Alles abgesagt, wegen Corona. So auch das Buchhausener Hobby-Musiker-Open-Air im Landkreis Regensburg. Doch der Vorstand der Hobby-Musiker hat sich in der Not etwas ganz Besonderes einfallen lassen.