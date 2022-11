Onlineversteigerung: Erlanger Siemens-Mobiliar unterm Hammer

Alles muss raus: Ein fünfstöckiger Siemenskomplex versteigert sein Mobiliar. Da kommt Einiges zusammen in der Erlanger Freyerslebenstraße. Das einstige Bürogebäude wird bald abgerissen.

Wer will Siemens-Schreibtisch?

Mehr als 2.000 Einzelpositionen stehen zum Verkauf, darunter silberne Garderobenständer, Rollschubladencontainer, LED-Bürolampen mit Bewegungsmelder, 400 höhenverstellbare Schreibtische. Sogar ganze Küchenzeilen und Lounge-Möbel werden angeboten. Das 25.000 Quadratmeter große ehemalige Siemensbüro ist bereit für den Ausverkauf vor dem Abriss.

Nostalgischer Büromöbel-Kauf

Insgesamt 80 Interessierte dürfen zur Vorbesichtigung kommen. In kleine Gruppen unterteilt, betreten die Schnäppchenjäger den Raum, ausgestattet mit Siemens-Besucherausweisen. Einige sind mit Zollstöcken konzentriert am Messen. Für Christopher Bartschat ist es ein ganz besonderer Termin. Der Erlanger ist mit seiner Mutter zur Besichtigung gekommen. Der junge Mann sucht einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Vielleicht findet er sogar seinen eigenen, denn Christopher Bartschat hat in diesen nun ausgedienten Räumlichkeiten einst als Büroassistent gearbeitet. Viele nostalgische Erinnerungen verbinden ihn mit dieser Lokalität.

"Das war mein erster Arbeitsplatz. Erfolge, Misserfolge, Feierlichkeiten. Da nimmt man gern eine Erinnerung mit nach Hause." Christopher Bartschat, Kaufinteressent

Schnäppchenjäger auf der Suche

Bei den übrigen Schnäppchenjägern läuft die Suche weniger emotional ab. Die meisten scheint der kleine Preis für gut erhaltenes Büromobiliar zu locken. In der Onlineversteigerung beginnt das Gebot für einen Luxusschreibtisch im Wert von mehr als 1.000 Euro zum Beispiel schon bei einem Euro. Für welche Summe der einzelne Gegenstand dann tatsächlich den Besitzer wechselt, das hängt davon ab, wie viele online mitbieten.

Logistischer Aufwand

Insgesamt werden die Möbel und Ausstattungen von 2.500 verlagerten Arbeitsplätzen versteigert. In einem ersten Schritt zunächst von 1.200 Arbeitsplätzen. Die Aktion ist mit einem großen logistischen Aufwand verbunden, sagt Sebastian Schmerberg von Siemens Real Estate. Deshalb habe man die Organisation an eine externe Firma vergeben, die bereits die Abwicklung des Erlanger "Himbeerpalastes" erfolgreich über die Bühne gebracht habe. Viel Arbeit, die sich aber lohne.

"Wir setzen voll auf Nachhaltigkeit. Die Möbel sind noch bestens in Schuss und können anderweitig gut eingesetzt werden!" Sebastian Schmerberger, Siemens Real Estate

75 Besucherstühle, 110 Garderobenständer, 250 Schreibtischstühle, 399 Tische werden also bald den Besitzer wechseln, falls alle Objekte tatsächlich verkauft werden. So wird ein Teil Erlanger Arbeitswelt andernorts am Leben erhalten.