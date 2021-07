Onlinebanking-Betrug: Hintermann soll Konto geknackt haben

Einem Mann Anfang 40 wird vorgeworfen, illegal auf das Online-Banking einer Frau zugegriffen zu haben. Mit deren Zugangsdaten soll er unberechtigt rund 50.000 Euro abgebucht haben. Im Prozess am Dienstag hat der Angeklagte die Vorgänge jedoch anders geschildert.

Angeklagter: Hintermann knackte Konto

Ein Hintermann habe das Konto geknackt, sagte der angeklagte Bulgare zum Prozessauftakt aus. Wie ihm das gelang, wisse er nicht. Er selbst habe Komplizen anwerben sollen, die sich Geld überweisen lassen und es dann abheben. Das Bargeld will er dann in Regensburg an den Hintermann übergeben haben. Als Belohnung bekam er angeblich ein neues Handy. Er habe sich von dem Mann bereits lösen wollen, dann aber doch nochmal überreden lassen, so der Angeklagte. Danach sei er zurück nach Bulgarien, wo er eine Familie und Arbeit habe.

Staatsanwaltschaft sieht Widersprüche

Die Staatsanwältin forderte eine umfassendere Aussage. Denn Zeugenangaben würden von der Schilderung vor Gericht abweichen. Der Angeklagte soll erneut vernommen werden. Danach soll die vorerst ausgesetzte Hauptverhandlung weitergehen.

Gericht will umfangreichere Aussage

Nur "wenn er in größerem Umfang zur Aufklärung beiträgt", so die Staatsanwältin, sei nochmal an eine Bewährungsstrafe zu denken. Eine frühere Bewährungsstrafe verbüßte er gerade, als die Tat geschah. "Das, was Sie heute erzählt haben, wird nicht reichen", betonte auch die Richterin. Zunächst bleibt der Mann in Untersuchungshaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit der Zentralstelle Cybercrime hatte Anklage wegen Computerbetrugs in fünf Fällen erhoben. Fünfmal waren laut Anklage vom Konto einer Frau, die einen Doktortitel trägt, Beträge von rund 10.000 Euro abgehoben worden.