Online-Video zeigt offenbar Rassismus-Eklat in Franken

Ein Video, das einen rassistischen Vorfall in Mittelfranken zeigen soll, sorgt derzeit für aufgeregte Reaktionen in den sozialen Medien. In der zweiminütigen Filmsequenz ist zu sehen, wie eine Frau mit dunkler Hautfarbe und ihre beiden Kinder in einem Wohngebiet von etwa fünf wütenden Einheimischen verfolgt werden.

Video zeigt, wie die Frau beleidigt und bedroht wird

Das Video, das die junge Frau selbst mit ihrem Handy aufgenommen hat, zeigt zudem, wie sie von den Einwohnern beschimpft und bedroht wird. Ein Mann versucht, auf die filmende Frau loszugehen, wird aber noch zurückgehalten. Die Situation wirkt angespannt und hochaggressiv. Immer wieder sind rassistische Beleidigungen zu hören.

Wie aus einer Äußerung einer Anwohnerin hervorgeht, könnte dem Video eine körperliche Auseinandersetzung vorausgegangen sein, die allerdings nicht im Bild festgehalten ist. Auf ihrem Instagram-Konto schreibt die Urheberin des Videos, sie habe eine Anzeige wegen Körperverletzung erhalten, weil sie sich und ihre Kinder schützen wollte. Wann und wo genau das Video entstand, ist unklar. Von Seiten der Polizei gibt es noch keine Informationen zu dem Vorfall. Eine entsprechende Anfrage des BR liegt dem Polizeipräsidium Mittelfranken vor.