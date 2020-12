Bio-Bäume aus dem Spessart: Online-Nachfrage steigt wegen Corona

Keine Weihnachtsfeiern, keine Weihnachtsmärkte – wegen den Einschränkungen in der Corona-Krise wollen viele Menschen in diesem Jahr einen besonders schönen Baum haben. Häufig schlagen sie ihren Baum selber. Aber: Aufgrund der Pandemie kaufen heuer viele ihren Weihnachtsbaum eher online.

Kunden holen Tannen trotz Corona im Spessart ab

Über eine fehlende Nachfrage nach seinen Bio-Weihnachtsbäumen kann sich Günther Marx nicht beklagen. Seine Firma baut im Spessart Bio-Bäume an. Das Interesse nach den Bäumen sei deutschlandweit gestiegen. "Als wir 2013 auf Bio-Bäume umgestiegen sind, haben sich die Leute noch gewundert", so Marx. "In den letzten Jahren hat aber ein Umdenken stattgefunden."

Trotz der Corona-Pandemie wollen es sich viele Kunden nicht nehmen lassen, ihre Tanne im Spessart zu holen. Sie können den Baum selber schlagen, einen bereits geschlagenen Baum abholen oder ein kleineres Bäumchen mit Schaufeln ausgraben. Sämtliche Abstands- und Hygieneregeln können im Freien ganz einfach eingehalten werden. Wichtig ist für Marx nur, dass die Kunden vorher einen Termin vereinbaren, um sicher zu gehen, dass sich nicht zu viele Menschen auf einmal auf dem Areal befinden.

Online-Verkauf der Weihnachtsbäume immer beliebter

Doch nicht alle Menschen wollen ihren Baum selbst abholen. In den vergangenen Jahren konnte Marx feststellen, dass immer mehr Kunden ihren Weihnachtsbaum online bestellen. 2019 kam es dabei zu Problemen: Marx kümmerte sich selbst um die Auslieferung der Bäume und musste sich auf den Paketlieferdienst verlassen. Das funktionierte zum Teil nicht so, wie er sich das erhofft hatte – einige Bio-Bäume sind erst nach Weihnachten beim Kunden angekommen.

Nachhaltiger Versandhandel liefert Bäume aus

In diesem Jahr hatte das Unternehmen bereits damit gerechnet, dass die Nachfrage nach einem Online-Shop aufgrund der Corona-Pandemie noch größer werden würde: "Das Einkaufen ist bequemer und die ganzen Umstände und Komplikationen mit Corona wollen sich viele Leute ersparen", so Marx. Anstelle des Paketlieferdienstes arbeitet er nun mit dem nachhaltigen Versandhandel Memo aus Unterfranken zusammen.

Bisher läuft der Online-Verkauf der Tannen gut: "Wir haben in der ersten Dezemberwoche schon 200 Bäume online verkauft", so Frank Schmähling, Vorstandsvorsitzender des Versandhandels Memo. Bis Weihnachten rechnet Schmähling mit einem weiteren Zuwachs an Bestellungen.

Bio-Weihnachtsbäume aus dem Spessart

Marx' Bäume sind die einzigen in Deutschland, die eine Naturland fair Zertifizierung haben. Dabei wird auf faire Arbeitsbedingungen und den regionalen und ökologischen Anbau geachtet. So übernehmen bei Marx zum Beispiel Schafe das Mähen des Rasens. Aber es stecke noch mehr hinter den Bio-Tannenbäumen: "Das Besondere am Bio-Baum ist, dass wir ohne Herbizide und ohne Fungizide arbeiten – und wir düngen nur mit Naturprodukten, sprich Harmen-Pallets. Bei Schädlingsbefall verwenden wir Sauermilchmolke."