Online-Sprechstunden zur Atommüllendlagersuche: Wenig Teilnehmer

Die Beteiligung bei den Online-Sprechstunden der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Niederbayern war verhältnismäßig gering. Rund 30 Bürgerinnen und Bürger haben sich in die Konferenz zum Tongestein zwischen Mühldorf, Landshut und Passau zugeschaltet. Rund 80 Leute informierten sich zum Kristallinen Wirtsgestein, das sich von Baden-Württemberg bis in den Bayerischen Wald erstreckt.

Termin wurde nicht kommuniziert

"Bei einem Gebiet mit einer Fläche von 37.000 Quadratkilometern sind 80 Personen quasi nichts. Aber es hat ja niemand was von der Sprechstunde gewusst", sagt Martin Behringer, Bürgermeister von Thurmansbang und Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen ein geplantes Atommüllendlager im Saldenburger Granit. Nur über die Homepage der Bundesgesellschaft für Endlagerung wurde für die Sprechstunden geworben. Behringer sprach in der Konferenz genau diesen Punkt an: Die Veranstaltung müsse beim nächsten Mal breiter und offensiver beworben werden, sagte er: "Die erste Konferenz war eine vertane Chance."

In dem Gespräch haben die Experten über geologische Details gesprochen und darüber informiert, dass die jetzigen Teilgebiete in einem nächsten Schritt verkleinert werden sollen. Dann soll es weitere Bürgersprechstunden geben.