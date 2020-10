Online-Sprechstunde zu Atommüllendlager in Spessart und Odenwald

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bietet ab 17 Uhr eine Online-Sprechstunde zum Thema radioaktiver Müll im Spessart und Odenwald an. Der genaue Titel lautet: "Endlagerung hoch radioaktiver Abfälle". Wie das Landratsamt Miltenberg mitteilt, kommen beachtliche Teile von Spessart und Odenwald als Gebiete für mögliche Endlager für hochradioaktiven Abfall infrage.

Diskussion via Youtube-Livestream

Wer an der Sprechstunde teilnehmen möchte, muss den Youtube-Kanal des BGE aufrufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen können vorab per E-Mail an das BGE geschickt werden. Aber auch während des Livestreams sind Fragen möglich. Die Sprechstunde soll etwa eine Stunde dauern. Experten wollen erklären, warum das Gebiet im Landkreis Miltenberg infrage kommt und Fragen beantworten. In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Sprechstunden geplant, die auf der Webseite der Gesellschaft eingesehen werden können.

Neue Suche nach geeignetem Endlager

Nach Jahrzehnten des Dauerstreits wurde die Endlager-Suche gemeinsam auf null zurückgesetzt und mit einer "weißen Landkarte" neu begonnen. Der Prozess bietet aus Sicht des Bundesumweltministerium die Chance, einen über Jahrzehnte aufgeladenen gesellschaftlichen Konflikt dauerhaft zu befrieden. Ende September hatte allerdings die Veröffentlichung des ersten Zwischenberichts der Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) in Bayern für reichlich Kritik gesorgt: Dem Bericht zufolge sind etwa zwei Drittel des Freistaats zumindest geologisch für das angestrebte Endlager unter Tage für hoch radioaktive Abfälle geeignet, in Deutschland ist es gut die Hälfte der gesamten Landesfläche.