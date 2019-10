Online Petition soll Landestheater Niederbayern retten

Die Verantwortlichen des Landestheaters Niederbayern haben eine Online-Petition gestartet, die den Erhalt des gesamten Zweckverbandes sichern soll. Sie richtet sich direkt an Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz.

Kein Geld für Sanierung

Der hatte zuletzt bekannt gegeben, dass die Sanierung des Stadttheaters Landshut bis auf Weiteres auf Eis gelegt wird. Seit 2014 spielt das Stadttheater in einer Ausweichstätte, einem Zelt in einem Industriegebiet. Dort gibt es aber Probleme mit der Klimatisierung, dem Lärm, der Kanalisation und mit Ratten.

Schon mehr als 1.800 Unterschriften

Innerhalb nur eines Tages haben sich bisher schon mehr als 1.800 Menschen online eingetragen. Die Initiatoren der Petition fordern, dass die versprochene Sanierung des Stadttheaters Landshut nicht verschleppt wird. Sollte das Stadttheater Landshut wirklich nicht saniert werden, dann befürchtet Intendant Stefan Tilch ein Aus für den gesamten Zweckverband Landestheater Niederbayern. In Landshut werden Theaterstücke produziert, in Passau Opern und Musicals. Nach den jeweiligen Premieren werden die Stücke dann jeweils in den anderen Städten aufgeführt.

Kettenreaktion

Durch das Ende in Landshut wäre somit auch direkt Passau betroffen. Aufwändige und teure Musicals mit zusätzlichen Schauspielern oder Orchester-Aufstockungen wären nicht mehr möglich. Damit würden die Ticketverkäufe und auch die Einnahmen zurückgehen, was dann auch die anderen Spielstätten betreffe.

Der Link zur Petition:

https://www.openpetition.de/petition/online/nein-zum-aus-fuer-das-landestheater-niederbayern-ja-zur-sanierung