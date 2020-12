Online-Nachbarschaft: Erlangen trifft sich im Chat

Wenn nichts mehr geht, geht doch noch was online. Das war der Ausgangspunkt für die Idee des Erlanger Stadtviertelprojekts "Altstadt trifft Burgberg" im "Café digital". Was Anfang März geplant war, nämlich die Nachbarschaft zwischen den beiden Vierteln Burgberg und Altstadt ein Stück weit zusammenwachsen zu lassen, konnte aufgrund der Pandemie durch den Verein Dreycedern in Erlangen so nicht begonnen werden. Workshops waren geplant, auch eine Auftaktveranstaltung, doch Corona brachte alles zum Erliegen. Jetzt sollen online die Ziele verfolgt werden: Kennenlernen, Kontakt halten, generationsübergreifendes Miteinander und Weiterentwicklung der Erlanger Stadtviertel auch in Corona-Zeiten.

Vom Studenten bis 60+ eingeladen

Die Unsicherheit ist schon bei der Verantwortlichen zu spüren. Lea Sandberg vom Haus der Generationen ist die Koordinatorin der Stadtviertelentwicklung und dieses nachmittäglichen "digitalen Cafés". Eingeladen hat sie vom Studenten bis zum Senior die Menschen in der Erlanger Altstadt und im Burgbergviertel. Doch kann so etwas wirklich klappen? Gibt es dafür genug Zuspruch? Von neun angemeldeten Teilnehmern waren sechs im Chat um 16-00 Uhr, vorwiegend die ältere Generation. Studenten, so meint Sandberg, seien mittlerweile ausgelastet mit vielen Chats. Aber es geht auch darum, in Corona-Zeiten weiter zu machen, im Kontakt zu bleiben.

Gespräch über das Miteinander

Kann man sich im realen Café stundenlang unterhalten, so kommt der Videochat an seine Grenzen. Nach fast zwei Stunden geht online die Puste aus. Und doch, für Lea Sandberg war das "Café digital" ein erster kleiner Erfolg: "Man bringt ein Gespräch über das Miteinander in Gang. Das ist wichtig".

Themen die dabei zur Sprache kamen, waren zum einen die Veränderung der Innenstadt. Alteingesessene Geschäfte in Erlangen geben auf, der Leerstand nimmt zu und die Versorgung im Nahbereich nimmt ab. Zum anderen bewegt vor allem der Öffentliche Nahverkehr die Menschen im Chat. Eine bessere Anbindung wünschen sie sich dabei am Burgberg.

Miteinander und Hilfe erwünscht

Wenig Besuche, wenig Außenkontakte: Der Wunsch nach einer Nachbarschaftshilfe und nach mehr Miteinander ist groß und das in Zeiten, wo gerade das Gegenteil von der Politik gefordert wird. Vielleicht sei das mit einer Stickeraktion trotz allem umzusetzen, so lautet ein Vorschlag der Chatter. Aufkleber am Briefkasten beispielsweise mit einer Gartenschere oder einer Leiter könnten symbolisieren, das hier gerne solche Geräte ausgeliehen werden könnten. Ein erster Ansatz, eine erste Idee, die weiterentwickelt werden soll.

Verein Dreycedern e.V. ...

Der Verein Dreycedern gilt als das Haus der Gesundheit. Hier können sich Betroffene oder auch Angehörige bei Demenz oder in Pflegesituationen beraten lassen. Aber Dreycedern treibt auch das Projekt "Altstadt trifft Burgberg" voran. Es soll zwei ganz unterschiedliche Stadtteile zusammenbringen, finanziell unterstützt wird es dabei von der Deutschen Fernsehlotterie.

Typisch für eine Altstadt ist in Erlangen die Bebauung sehr dicht, es gibt Einzelhandel, soziale Treffpunkte wie Gastronomie oder kulturelle Einrichtungen. Die Bevölkerungsstruktur ist verglichen mit dem Erlanger Durchschnitt, überdurchschnittlich jung, überdurchschnittlich international. Viele Singles wohnen hier.

Große Ein- bis Zweifamilienhäuser, viel Grün, viel Platz, das ist der Erlanger Burgberg ganz im Norden der Stadt. Hier leben vor allem alteingesessene Erlanger und Erlangerinnen. Das Durchschnittsalter der Bewohner und Bewohnerinnen des Burgbergs ist wesentlich höher als in der Altstadt. Diese Entwicklung wird sich mit Blick auf die demographischen Zahlen weiter fortsetzen. Einkaufsmöglichkeiten oder sozio-kulturelle Infrastruktur gibt es in diesem Stadtteil nicht.

... will Altstadt und Burgberg zusammenbringen

Die beiden aneinandergrenzenden Stadtteile zusammen zu bringen, ihre jeweiligen Potenziale herauszustellen, besseren Zugang zu ihnen zu ermöglichen, ist Ziel des Projekts. Ein erster Schritt wurde mit dem "Café digital" gestartet und es soll weitergehen. Bereits im Januar ist die zweite Auflage geplant. Dann, so hofft die Koordinatorin Lea Sandberg, werden sich mehr im Chat aus allen Altersgruppen treffen und weitere, spannende Ideen und Projekte angeschoben werden können.