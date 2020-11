Online-Infoveranstaltung für Atommüll-Endlager in Nordbayern

Am Mittwochabend haben Bürger, Kommunalpolitiker und Verbandsvertreter Gelegenheit, sich über das Thema Atommüll-Endlager in Nordbayern zu informieren. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bietet eine Online-Infoveranstaltung zu diesem Teilgebiet der Endlagersuche an.

Granitgestein mögliches Endlager für Atommüll

Bei dem möglichen Endlager handelt es sich um Granitgestein, das zum Teil in großer Tiefe liegt. Diese große geologische Formation, das so genannte Saxothuringikum, zieht sich von Sachsen über Thüringen und Bayern bis nach Baden-Württemberg. In Bayern gehören Fichtelgebirge und Steinwald dazu, und eine sehr große Fläche vom Westen Oberfrankens über Mittelfranken bis hinüber nach Unterfranken.

Die Infoveranstaltung wird via Youtube übertragen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen können vorab per E-Mail geschickt werden. Aber auch während des Livestreams sind Fragen möglich.

Infoveranstaltung zu Atommüll-Endlager: Nur Fragen, keine Einwände

Die BGE weist darauf hin, dass es sich bei der Online-Sprechstunde zunächst um eine reine Informationsveranstaltung handelt, zu der Fragen eingereicht werden können. Die Bürgerbeteiligung, bei der beispielsweise Einwände vorgebracht werden können, läuft unter der Verantwortung des Bundesamts für nukleare Entsorgung (BASE) im Rahmen der Fach- und Regionalkonferenzen, von denen die nächste für Februar angesetzt ist.