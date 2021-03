Online-Gottesdienste zu Ostern in der Oberpfalz?

Nachdem Bund und Länder den Wunsch geäußert haben, Gottesdienste zu Ostern virtuell stattfinden zu lassen, zeigen sich Kirchenvertreter in der Oberpfalz teils überrascht. "Es ist noch nicht klar, in welcher Form die Feiern in der Karwoche und zu Ostern stattfinden werden", sagt Clemens Neck, Sprecher des Bistums Regensburg. Er gehe allerdings davon aus, dass zeitnah entsprechende Absprachen stattfinden werden.

Bereits gute Erfahrungen mit virtuellen Gottesdiensten

Der Regionalbischof des Kirchenkreises Regensburg, Klaus Stiegler, zeigte sich gesprächsbereit, virtuelle Oster-Gottesdienste durchzuführen. Die Bitte kam zwar überraschend, sei aber verständlich, da man gerade in einer dramatischen Phase sei. Da sei es gut, wenn Politiker und Politikerinnen deutliche Signale setzen, so Regionalbischof Stiegler zum BR. Man habe außerdem bereits im vergangenen Jahr viele gute Erfahrungen mit virtuellen Gottesdiensten gesammelt.

Allerdings sei dies kein Ersatz für die persönliche Begegnung in den Kirchen, gerade am wichtigsten christlichen Fest. Nun müsse man ausloten, wie Online-Gottesdienste umgesetzt werden können und ob es nicht doch auch "verantwortliche Formen" gebe, im Präsenzgottesdienst zu feiern. Im Moment habe man noch beides im Blick, im Lauf der Woche werde dann eine Empfehlung an die Kirchengemeinden ergehen. Die letzte Entscheidung treffe dann der Kirchenvorstand vor Ort.

Eindeutige Ansage von der Politik gefordert

Pfarrer Klaus Weber vom Evangelischen Dekanat Regensburg wünscht sich eine klare Ansage seitens der Politik. "Ich befürchte, dass die Verantwortung jetzt nach unten in die Kirchengemeinden delegiert wird", so Weber. Generell habe man gehofft, Ostern dieses Jahr wieder einigermaßen normal feiern zu können, nachdem bereits im vergangenen Jahr das Osterfest nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Aber natürlich habe es bereits Überlegungen gegeben, die Gottesdienste dieses Jahr virtuell abzuhalten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte am Dienstag, dass die Staatsregierung auf die Kirchen keinen Druck ausüben werde. An Sonn- und Feiertagen sei ausdrücklich die Möglichkeit von Gottesdiensten mit Gläubigen gegeben.