Online-Ferientipp: Kunst für Kinder zum Mitmachen in Landsberg

Für kreative Abwechslung in den Ferien könnte ein Angebot des Herkomer-Museums in Landsberg am Lech sorgen. Das Museum stellt auf seiner Website verschiedene Techniken vor, mit denen Kinder selbst künstlerisch tätig werden können. Das Angebot ist in den Osterferien gestartet, als wir bereits eine ähnliche Pandemielage wie derzeit hatten.

Online-Foto-Ausstellung der Kunstwerke

Inzwischen sind dort viele weitere Techniken dazugekommen: Mal-, Zeichen- und Drucktechniken, oder auch geklebte Collagen aus buntem Papier. Das alles funktioniert mit einfachen Materialien aus dem Haushalt und ist mit vielen Bildern anschaulich erklärt. Und eingesandte Fotos der kleinen Kunstwerke stellt das Herkomer-Museum dann in einer Online-Galerie aus.

