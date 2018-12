Online-Erfolg: Hof baut Zusammenarbeit mit Bloggerin aus

Die Stadt Hof baut die Werbung für den örtlichen Einzelhandel in den sozialen Netzwerken weiter aus: Nach dem erfolgreichen Test verlängert die Stadt den Vertrag mit der Profi-Bloggerin und Influencerin Deborah Fikentscher bis mindestens 2020.

Bloggerin testet Geschäfte in Hof

Auf dem Blog "einkaufen-in-hof.de" sowie auf Facebook und Instagram stellt die Bloggerin regelmäßig Geschäfte und Gastronomie in der Hofer Innenstadt vor. Auf Fotos setzt sie die Geschäfte in Szene. In kurzen Texten berichtet sie vom Angebot und ihren Eindrücken. Dieser Blog habe in den sozialen Medien innerhalb kürzester Zeit bereits über 5.000 Follower erreicht, sagte Hofs Pressesprecherin Susanne Groh im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Leerstand gefüllt

Die Hofer Händler berichten von verstärktem Kundeninteresse aufgrund der Blog-Einträge. Außerdem konnte auf Vermittlung der Bloggerin bereits der erste Leerstand in der Hofer Innenstadt wieder mit Leben gefüllt werden. Nach einigen Monaten als "Pop-Up-Store" hat dort ein Online-Händler dauerhaft ein Geschäft eröffnet. Momentan laufen weitere Gespräche mit anderen Interessenten, heißt es von der Stadt.

Interesse von Städten in ganz Deutschland

Das Projekt sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Im Hofer Rathaus hätten sich in den vergangenen Monaten zahlreiche andere Städte informiert, erklärte die Pressesprecherin. Der Blog ist Teil eines groß angelegten Konzepts, um im Zeitalter des Online-Shoppings neue Kunden in die Innenstadt zu locken.

Konzept der Stadt Hof

Dazu gehören unter anderem Bauprojekte in den Einkaufsstraßen, der Ausbau von WLAN in der Innenstadt, ein neues Park-Konzept, Events, ein gemeinsames Marketing mit dem geplanten Einkaufszentrum "Hof-Galerie" oder auch Workshops, um die Einzelhändler für die Vermarktung auf Facebook und Co. fit zu machen.

Dafür bietet das neue Digitale Gründerzentrum an der Hochschule Hof auch individuelle Einzelberatung an. Wer Anregungen hat, kann diese per Mail an die Wirtschaftsförderung im Hofer Rathaus schicken.