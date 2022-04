Online-Betrug mit mehr als 250 Opfern: 14 Millionen Euro Schaden

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg hat Anklage gegen zwei Männer wegen betrügerischen Internethandels in Millionenhöhe erhoben, teilt die Behörde am Dienstag mit. Einem 23-Jährigen und dem 38-Jährigen werden gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in 140 Fällen vorgeworfen.

Bande betreibt betrügerische Handels-Plattformen

Die beiden Männer sollen von 2016 bis 2019 in einem Callcenter im bulgarischen Sofia tätig gewesen sein. Dort halfen sie mit, zahlreiche Menschen aus dem deutschsprachigen Raum um zum Teil große Summen zu betrügen. Der Bande, der die beiden Männer mutmaßlich angehören, habe laut Staatsanwaltschaft verschiedene betrügerische Handels-Plattformen betrieben: unter anderem mit den Bezeichnungen "Alpha Financial Group", "Zürich Financial Group" und "Geneva Capital Group".

Schaden soll mehr als 14 Millionen Euro betragen

Die Bande soll mehr als 250 Menschen betrogen haben. Der Schaden beläuft sich insgesamt mittlerweile auf mehr als 14 Millionen Euro. Die Opfer stammen zum großen Teil aus Deutschland. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist, da viele Betrogene aus Scham nicht zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Im Juli 2021 konnten die beiden Männer in der bulgarischen Hauptstadt Sofia festgenommen werden. Anschließend wurden sie nach Deutschland ausgeliefert. Ihnen drohen bei einer Verurteilung Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und zehn Jahren.