Online-Aufruf: Würzburger sammeln Müll am Würzburger Stein

Initiator: "Dreckspatzen gibt es in jeder Altersgruppe"

Weil die Gruppe so groß ist, teilt sie sich im Weinberg auf. "So können wir ein noch größeres Gebiet ablaufen, das ist super", freut sich Serhat Divrik. Der Initiator der Aktion liebt den Würzburger Stein, wie er sagt. Der Mediendesigner kommt oft zum Joggen oder auch zum Meditieren hierher. Und jedes Mal nimmt er Müll mit nach Hause - auch wenn er nicht in der Gruppe unterwegs ist. Dem 49-Jährigen ist es wichtig, dass seiner Einschätzung nach nicht nur junge Leute ihren Müll liegen lassen. "Dreckspatzen gibt es in jeder Altersgruppe." Wenn er solchen "Dreckspatzen" in den Weinbergen begegne, dann sei er am besten damit gefahren, "ohne erhobenen Zeigefinger" zu agieren. "Ich frage dann einfach höflich, ob ich den Müll wegschmeißen darf. Das wirkt am besten", so Divrik.

Appell an die Stadt: mehr Mülleimer im Würzburger Stein

Mit Einbruch der Dunkelheit beendet die Gruppe die Sammelaktion. Der Ertrag in den Müllsäcken ist beachtlich: Pizzakartons, Schnapsflaschen, Fast Food-Verpackungen. "Das regt mich richtig auf, was da alles im Weinberg rumliegt. Umso wichtiger, dass man was dagegen tut", sagt Yvonne Pechar, die in einem anderen Stadtteil wohnt, aber oft im Stein spazieren geht. Serhat Divrik lächelt wieder. "Genau darum geht es doch: In diesen seltsamen Corona-Zeiten senden wir ein Signal, dass wir durch kleine Aktionen zusammen was Positives in die Welt setzen können". Divrik hofft, dass auch die Stadt Würzburg die Signale hört und mehr Mülleimer an den Treffpunkten aufstellt. Aber er kommt ohnehin wieder, um Müll zu sammeln. Im September soll die Aktion wiederholt werden.