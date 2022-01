Omikron-Welle: Warum sich eine Erstimpfung jetzt noch lohnt

Die Inzidenz steigt in Höhen, die in der vorhergegangenen Welle noch undenkbar schienen. Selbst Dreifach-Geimpfte infizieren sich reihenweise. Die Impfstoffe schützen deutlich schlechter vor Infektion als es noch bei Delta der Fall war. Stellt sich die Frage: Lohnt es sich derzeit überhaupt noch, sich eine Erstimpfung zu holen?

"Erstimpfung lohnt sich in jedem Fall"

Tina Schmidt ist per Mail im Homeoffice zu erreichen. Die Doktorin forscht zur Wirkungsweise der Impfstoffe, die bei uns verfügbar sind. Für die Wissenschaftlerin der Universität des Saarlands ist die Frage unstrittig. "Eine Erstimpfung im Gegensatz zu keiner Impfung lohnt sich auf jeden Fall." Eine Impfung rufe eine Immunantwort hervor, die vor schweren Verläufen schütze, "selbst wenn der Schutz im Vergleich zu vorherigen Varianten geringer ist."

Bereits nach nur einer Impfung sei in der Regel eine Immunreaktion nachweisbar. Die T-Zellen, die für den Schutz vor schweren Erkrankungen wichtig sind, würden über zwei bis drei Wochen ansteigen. Schmidt gibt jedoch zu Bedenken, dass die Schutzwirkung danach recht schnell nachlasse. Umso wichtiger seien die nachfolgende zweite und dritte Impfung. Aber auch nur eine Impfung sei besser als gar keine.

So sieht es auch Prof. Johannes Bogner, Infektiologe an der LMU in München. "Wir sehen es in unserer Klinik ganz klar: Geimpfte haben mildere Verläufe, müssen seltener ins Krankenhaus und sterben seltener." Deshalb warnt er davor, auf einen an Omikron angepassten Impfstoff zu warten, auch wenn der gerade entwickelt wird.

Sollte man auf einen Omikron-Impfstoff warten?

"Die angepassten Impfstoffe werden nicht vor Juni oder Juli verfügbar sein. Darauf zu warten, ist ein gefährliches Spiel", sagt Bogner. Zudem könne der an Omikron angepasste Impfstoff auch "problemlos" als Zweitimpfung verabreicht werden – also nach einer Erstimpfung mit den derzeit verfügbaren Impfstoffen.

Das sieht Tina Schmidt genauso. Eine Erstimpfung jetzt könne eine gute immunologische Grundlage sein, um sich dann mit einem angepassten Omikron-Impfstoff boostern zu lassen. Schon zuvor konnte die Wissenschaftlerin darlegen, dass die Impfung mit verschiedenen Impfstoffen einen besonders guten Schutz gegen das Coronavirus bietet.

T-Zellen leisten weiter gute Dienste

Dass der Schutz der aktuell verfügbaren Impfstoffe gegen Omikron geringer ist, ist für Tina Schmidt kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Denn der verringerte Schutz, über den allgemein gesprochen werde, betreffe vor allem die Antikörper, die vor allem wichtig sind, um eine Infektion zu verhindern. Bei den T-Zellen, die Einfluss auf die Schwere des Krankheitsverlaufs haben, sehe es nämlich besser aus.

"Gerade die gegen das Virus gerichteten T-Zellen, die durch eine Impfung induziert werden, erkennen das Virus immer noch in ausreichendem Maße, um es frühzeitig zu bekämpfen und damit schwere Verläufe zu verhindern", sagt Schmidt. Somit hätten geimpfte Personen grundsätzlich einen wichtigen Vorteil gegenüber Personen, deren Immunsystem das Virus "noch nie gesehen hat".

Appell an Ungeimpfte

Auch Prof. Bogner appelliert an Ungeimpfte, sich impfen zu lassen. "Wir haben auf unserer Intensivstation auch Geimpfte, aber das sind Menschen mit teils schweren Begleiterkrankungen und Menschen, deren Impfung schon lange zurückliegt. Bei den Ungeimpften haben wir dagegen 20-Jährige bei uns liegen." Jeder von denen hätte sich im Nachhinein impfen lassen, so der Professor.

Aus Skepsis gegenüber den mRNA-Impfstoffen auf den "Totimpfstoff" Novavax zu warten, hält Bogner für einen Trugschluss: "mRNA ist so tot wie keine andere Substanz." Deshalb mache es keinen Sinn, bei einer Erstimpfung auf einen Impfstoff zu warten, der noch nicht in Deutschland verfügbar sei.