Omikron-Welle überrollt Nürnberg: Stadt ändert Meldeverfahren

Die Omikron-Welle überrollt das Nürnberger Gesundheitsamt. Rund 2.800 Corona-Meldungen liegen derzeit unbearbeitet in der Behörde. Das Personal kommt einfach nicht mehr hinterher. Deshalb hat sich Gesundheitsreferentin Britta Walthelm (Grüne) dazu entschlossen, das Meldeverfahren in den kommenden Tagen zu ändern. Das hat zur Folge, dass die Inzidenzwerte zunächst erst einmal ansteigen werden. Walthelm rechnet damit, dass Nürnberg dann bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von rund 1.200 liegen wird.

Auf die Qualitätskontrolle wird zunächst verzichtet

Grund dafür ist das derzeit noch komplizierte und zeitaufwändige Meldeverfahren. Denn bisher ist es so, dass alle Corona-Meldungen, die beim Gesundheitsamt eingehen, überprüft wurden. Dabei sortieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fälle von Menschen aus, die nicht in Nürnberg gemeldet sind.

Außerdem fallen Folgemeldungen von bereits erfassten Infektion heraus. Diese Überprüfung kostet jedoch Zeit und Arbeitskraft, die das Gesundheitsamt derzeit nicht aufbringen könne. Deshalb werden die Fälle nun ohne Qualitätsprüfung weitergeleitet, kündigt Walthelm bei einer Pressekonferenz an.

Ziel ist eine schnelle Meldung der Werte

Das bedeutet, dass die Qualitätsprüfung der Daten erst später stattfindet. Deshalb werden die zunächst übermittelten Werte dann im Nachhinein wieder etwas sinken. Walthelm geht davon aus, dass zwischen fünf und zwanzig Prozent der Corona-Meldungen nachträglich gestrichen werden, weil sie den Kriterien nicht entsprechen.

"Bisher hatten wir eine Unterschätzung der Coronafälle in Nürnberg", Stefan Sembritzki, Leiter des Gesundheitsamts Nürnberg

"Künftig werden wir eine Überschätzung haben", so Stefan Sembritzki. Das nehme man aber in Kauf, um eine schnelle Meldung der Fälle sicherzustellen. Dies entspreche auch den gesetzlichen Vorgaben, so Sembritzki. Vor Monaten hatte es Pannen bei der Übermittlung von Daten gegeben. Deshalb wurde das Nürnberger Gesundheitsamt umstrukturiert.

Stadt Nürnberg hat kaum zusätzliches Personal

Aktuell kümmern sich 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sieben Tagen in der Woche im Nürnberger Gesundheitsamt um die Corona-Meldungen. Kurzfristig ist es nicht möglich, das Personal um mehr als eine Handvoll aufzustocken, sagt Sembritzki. Auch andere Gesundheitsämter in der Region hätten ähnlich wie Nürnberg das Meldeverfahren inzwischen umgestellt.