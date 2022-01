Omikron-Welle: Klinikum Fürth wappnet sich für den Ernstfall

Drei an Covid-19 erkrankte Personen liegen auf der Intensivstation, elf auf der Normalstation. Die Lage am Klinikum Fürth ist derzeit überschaubar. Dr. Manfred Wagner und seine Kolleginnen und Kollegen haben dennoch alle Hände voll zu tun, "weil die Nicht-Covid-Patienten in hohem Maße ins Haus drücken", so der Medizinische Direktor.

Dazu kommt, dass die Entwicklung der Omikron Variante noch schwer einzuschätzen ist. Das macht es den Verantwortlichen des Klinikums schwer, sich auf die nächsten Wochen vorzubereiten. Fakt ist, Omikron überwiegt mittlerweile auch in Fürth. Laut Wagner waren bei der letzten Testung dreiviertel der positiven Tests auf die Omikron-Variante zurückzuführen. "Was das Ganze für eine Wirkung auf die Hospitalisierungsrate hat, das kann ich im Moment einfach noch nicht gut abschätzen", so Wagner weiter.

Immer mehr mit Corona infiziertes Personal

Aktuell sieht die Entwicklung so aus: Die Fallzahlen durch Omikron steigen rasant, die Zahl der Intensivpatienten sinkt aber. Für das Klinikum wird die Lage dadurch aber nicht unbedingt leichter, die Herausforderungen haben sich schlichtweg verändert. Der Medizinische Direktor klagt über einen Anstieg an Mitarbeitenden, die sich im Privatleben infizieren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. "Unser Fokus liegt jetzt auch gar nicht mehr nur auf der hohen Anzahl an Patienten, sondern vor allem darauf, wie wir damit umgehen, wenn in einem höheren Maß Mitarbeiter ausfallen", erklärt Wagner die Situation.

Der Bund-Länder-Beschluss, dass geboosterte Kontaktpersonen künftig nicht mehr in Quarantäne müssen, kommt dem Klinikum eigentlich entgegen, dennoch wollen die Verantwortlichen Vorsicht walten lassen. So muss sich Personal, das einen Risikokontakt hatte, täglichen Schnelltests und regelmäßigen PCR-Test unterziehen, auch wenn es bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat. "Die Lage ist maximal ungewiss," so Dr. Manfred Wagner.

Klinikum startet Hilfeaufruf

Um Für den Ernstfall vorbereitet zu sein, startete das Klinikum kürzlich einen Aufruf, um freiwillige Helferinnen und Helfer zu gewinnen. Mittlerweile haben sich 23 Personen gemeldet, gut die Hälfte davon verfügt bereits über medizinische Erfahrung. Für die Freiwilligen gab es in den vergangenen Tagen Mitarbeiterschulungen und die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe im Haus kennenzulernen.

Für Dr. Wagner ist die Aktion eine Vorsichtsmaßnahme: "Wir wollen gewappnet sein, dass wenn in einem höheren Maß Mitarbeiter ausfallen, dass wir auf diese Helfer zurückgreifen können." Das Klinikum freut sich über die Resonanz, sucht aber weiterhin nach freiwilligen Helferinnen und Helfern.