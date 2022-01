Omikron-Welle: Kliniken mahnen bei Lockerungen zu Geduld

Roland Engehausen, Geschäftsführer der bayerischen Krankenhausgesellschaft, ist in der Pandemie die Stimme der bayerischen Kliniken. Bei ihm laufen die Wasserstandsmeldungen aus den einzelnen Regionen zusammen – im Moment sei die Lage trotz sogenannter "Omikron-Wand" noch gut zu bewältigen. 683 Hospitalisierungen binnen einer Woche und 333 Covid-Intensivpatienten meldet das Landesamt für Gesundheit (LGL) heute.

Zum Vergleich: Am Höhepunkt der Deltawelle waren es über 1.000 Intensivpatienten. "Insgesamt ist es so, dass wir durchaus zuversichtlich sind und nicht Alarm schlagen wollen", sagt Engehausen. Man komme aus einer harten Delta-Welle, und im Vergleich dazu sei es in den Krankenhäusern in Bayern derzeit entspannt. Trotzdem bereiten sich die Kliniken auf weiter steigende Zahlen vor. Ein Problem könnte die schiere Masse an positiven Patientinnen und Patienten sein.

LMU-Klinikum: Isolierzimmer mittels Rigips-Wänden

Kardiologe Dr. Stefan Kääb führt durch eine Normalstation im Uni-Klinikum Großhadern in München. Eines der vorsorglichen Mittel hier im Kampf gegen die Omikron-Überlastung: Dünne Rigipswände. Aus ehemals Doppel- und Dreierzimmer wurden Einzelzimmer gemacht, um Patienten mit und ohne Corona-Diagnose voneinander zu isolieren. "Jetzt können in den 34 Betten jeweils 17 Patienten mit und 17 Patienten ohne Corona behandelt werden", sagt der Mediziner. Aber noch ist die Lage auch am zweitgrößten Universitäts-Klinikum Deutschlands vergleichsweise entspannt.

"Omikron noch nicht in Risikoaltersgruppe angekommen"

Trotzdem bereite man sich hier auf weiter steigende Patientenzahlen und gleichzeitig ausfallendes Personal vor, sagt Stefan Kääb. Denn was das auf den ersten Blick im Moment wenig dramatische Bild unter Umständen verzerrt: Noch trifft Omikron vor allem jüngere Altersgruppen. "Die über 60-Jährigen mit Begleiterkrankungen, in dieser Altersgruppe ist es noch nicht angekommen, sodass wir auf alles vorbereitet sind, wir rechnen nochmal mit sehr anstrengenden Wochen". Das Uni-Klinikum hat mehrere tausend Mitarbeitende und kann bei Engpässen entsprechend umschichten. Kleinere Kliniken auf dem Land haben es da in der aktuellen Situation oft schwerer.

Viel Personalausfall wegen Betreuung kranker Kinder

Auch in Franken spürt man die Omikron-Welle. Wie im restlichen Bayern weniger auf den Intensiv- als auf den Normalstationen. Und vor allem auch beim Personal, sagt Dr. Stefan John vom Klinikum Nürnberg Süd. "Wir haben vor allem das große Problem, dass viele nicht zur Arbeit kommen können, weil die Kinder infiziert sind zu Hause und dann nicht in die Schule oder nicht in die Kitas gehen können. Und die Tendenz ist hier ganz klar ansteigend."

Omikron oft "nur" Begleitdiagnose bei Patienten

In der Omikron-Welle ist der Anteil der Patienten, die Corona nur als begleitende Diagnose mitbringen, relativ hoch. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des BR unter verschiedenen bayerischen Kliniken Ende vergangener Woche. So wurden etwa in der Uniklinik Würzburg 21 Covid-Patienten auf der Normalstation gezählt – 19 davon, also fast alle, waren ursprünglich wegen eines anderen Leidens gekommen. Auch Dr. Stefan John vom Klinikum Nürnberg bestätigt diesen Eindruck. "Da sind wir selber noch gespannt, das steigt ja jetzt erst so langsam an, aber tatsächlich wird das schon eher der größere Teil der Patienten sein, die eine Zusatzinfektion haben."

Noch wird in Bayern hier im statistischen Meldeverfahren nicht unterschieden. Gesundheitsminister Klaus Holetschek wies darauf hin, dass auch leicht erkrankte Covid-Patienten eine Mehrbelastung für die Kliniken darstellen, da sie zusätzlich isoliert werden müssten.

Wieder mehr planbare Operationen

Weniger Intensivpatienten lassen personelle Spielräume für planbare Operationen. Das machen Zahlen deutlich, die der Ärztliche Direktor des Münchner Uni-Klinikums Großhadern, Prof. Dr. Markus Lerch, nennt: "Jeder Covid-Intensiv-Patient bedeutet, dass etwa 15 bis 18 Operationen abgesagt oder verschoben werden."

Lockerungen: Kliniken mahnen zu Geduld

Auch in Nürnberg bewertet man die Lage bei den planbaren Operationen vorsichtig optimistisch. Normalität bedeutet das aber nicht, sagt Dr. Stefan John: "Davon sind wir noch weit entfernt. Natürlich muss man auch berücksichtigen, dass wir jetzt nach zwei Jahren Corona einen riesigen Berg an nicht durchgeführten Operationen vor uns herschieben, und das ist natürlich von daher immer eine große Belastung."

Und genau das ist auch der Grund, warum die bayerische Krankenhausgesellschaft als Lobby der Kliniken weiter zu Geduld mahnt. Ihr Geschäftsführer Roland Engehausen meint, erst wenn wieder alle Menschen in Bayern adäquat mit ihren jeweiligen Erkrankungen behandelt werden könnten, solle die Politik über weitere Lockerungen nachdenken.