Omikron und Inflation lassen Konsumklima einbrechen

Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Dezember 2021 erneut deutlich verschlechtert. Verantwortlich dafür sind laut der aktuellen Studie der Marktforschungsgesellschaft GfK, zum einen die vierte Corona-Welle mit neuen Beschränkungen und die hohe Inflationsrate.

Schlechte Aussichten auch für 2022

Für den Januar 2022 prognostizieren die Experten deshalb einen Rückgang des Konsumklimas auf den schlechtesten Wert seit Juni dieses Jahres. Rolf Bürkl, GfK-Konsumexperte erklärt: "Die Aussichten für den Beginn des kommenden Jahres sind vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante gedämpft. Im Dezember versetzt die 2G-Regel für weite Teile des Einzelhandels dem Weihnachtsgeschäft einen schweren Schlag."

2G-Regel dämpft die Shopping-Lust

Die vielen abgesagten Weihnachtsmärkte und die 2G-Regel dämpften die Shopping-Lust der Verbraucher. Ungeimpfte würden dadurch zudem dem stationären Einzelhandel als Kunden komplett wegbrechen. Auch die Konjunktur- und Einkommenserwartungen beurteilten die Befragten im Dezember deutlich schlechter.

Einkommenserwartungen haben sich deutlich verschlechtert

Denn immer noch würden die unterbrochenen Lieferketten und das Fehlen von Vorprodukten wie Halbleitern den Unternehmen zu schaffen machen, so Bürkl. Dadurch komme es zu Produktionsdrosselungen oder gar –stillständen. Viele Menschen seien bereits in Kurzarbeit oder davon bedroht, dementsprechend verschlechtert haben sich auch die Einkommensaussichten.

Entwicklung des Konsumklimas hängt von Pandemie ab

Mittelfristig bestehe gar die Gefahr, einer sogenannte Lohn-Preis-Spirale. Denn die Gewerkschaft könnten als Ausgleich für die hohe Inflation Lohnerhöhungen fordern, die dann wiederum von den Unternehmen auf die Preise aufgeschlagen werden, was zu einer noch höheren Inflation führen könnte. Für die Entwicklung des Konjunkturklimas Anfang kommenden Jahres sei nun vor allem entscheidend, wie schnell es gelinge, die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, so die Experten. Für die Konsumklima-Studie der GfK werden monatlich rund 2.000 Menschen befragt.