Omikron in Bayern: Ungewisse Entwicklung

Noch ist der Anteil der Omikron-Fälle also gering, er steigt aber auch deutschlandweit rasch an. Die gezeigten Daten gehen bis Kalenderwoche 50 (13.-19. Dezember), sind also nicht tagesaktuell.

RKI rechnet mit deutlich stärkerer Infektionsdynamik

Fachleute und Politiker*innen sprechen eindringliche Warnungen vor einer Omikron-Welle aus – vor allem, weil die neue Variante nach bisherigem Erkenntnisstand deutlich infektiöser ist, als etwa die aktuell dominante Delta-Variante. Das RKI veröffentlichte am 21. Dezember ein Strategiepapier, in dem zu maximalen Sicherheitsmaßnahmen geraten wird. Die neue Welle stehe in Deutschland zwar erst am Anfang – mit Blick auf die Entwicklungen im Ausland gehen die Experten aber auch hierzulande von einer “bisher noch nicht gesehenen Infektionsdynamik” aus.

Es heißt weiter: “Erste Analysen des Robert Koch-Instituts deuten trotz noch vorhandener Unsicherheiten darauf hin, dass Omikron bereits Anfang Januar 2022 die Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland, und mehrere Zehntausend Infektionsfälle täglich ausmachen kann.” Unter den derzeit herrschenden Bedingungen liege die Verdopplungszeit in Deutschland bei 3 Tagen.

Um die Dynamik verschiedener Szenarien besser einordnen zu können, zeigt die folgende Grafik, wie sich die Zahl der Neuinfektionen unter der Annahme konstanter Verdopplungszeiten entwickelt: