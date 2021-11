Omikron-Variante: Zwei Fälle in Bayern bestätigt

In Bayern sind die ersten beiden Fälle der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland bestätigt worden. Das teilten Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und der Münchner Virologe Oliver Keppler am Abend der BR24 Rundschau mit.

Virologe sieht Omikron-Variante "zweifelsfrei" bestätigt

Es handelt sich demnach um zwei Reisende, die am Mittwoch nach einem längeren Aufenthalt in Südafrika nach Bayern zurückgekehrt waren. Als sie Symptome verspürten, ließen sie sich testen. Der PCR-Test fiel bei beiden positiv aus. Daraufhin wurden die Proben im Münchner Max-von-Pettenkofer-Institut heute Nachmittag mit einem variantenspezifischen PCR-Test weiter untersucht. Das Ergebnis: Es handelt sich in beiden Fällen um die hochansteckende Omikron-Variante.

Eine zusätzliche Vollgenomsequenzierung wird in der kommenden Woche durchgeführt. Über das heute durchgeführte PCR-Verfahren ist laut Keppler aber eine "eindeutige Abgrenzung zu anderen SARS-CoV-2-Varianten möglich" und daher zusammen mit der Reiseanamnese der Nachweis von Omikron als "zweifelsfrei" gesichert anzusehen.

Die beiden Eheleute sind seit ihrem positiven Test in ihrer Heimatgemeinde in Quarantäne. Fluggäste, die am 24. November mit derselben Maschine in München eingetroffen seien, sollten sich umgehend bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden, hieß es.

Weitere Verdachtsfälle in Bayern und Hessen

Auch bei einem am Freitagabend in München gelandeten Flug aus Kapstadt wurden zwei Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet. In diesen Fällen läuft noch die Analyse, um herauszufinden, ob es sich bei den Proben um die neue besorgniserregende Variante Omikron handelt. Die Personen seien ebenfalls in Isolation, sagte Gesundheitsminister Holetschek der BR24 Rundschau.

Zuvor waren in Hessen bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) schrieb am Samstagmorgen auf Twitter, die Omikron-Variante sei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen". Bei dem Reiserückkehrer aus Südafrika bestehe "ein hochgradiger Verdacht, die Person wurde häuslich isoliert". Die vollständige Sequenzierung stand zunächst noch aus.

Zweiwöchige Quarantänepflicht für Reiserückkehrer

Wegen der Variante stuft die Bundesregierung Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho ab Sonntag, 0.00 Uhr, als Virusvariantengebiete ein, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagabend mitteilte. Fluggesellschaften dürfen damit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von dort nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene.

Einen Sonderfall stellten die Passagiere dar, die am Freitagabend in der aus dem südafrikanischen Kapstadt in München gelandeten Lufthansa-Maschine nach Deutschland kamen - der letzte planmäßige Flug, der vor Inkrafttreten der neuen Regelungen in München landete. Bayerns Gesundheitsministerium ordnete für die Passagiere strenge Test- und Quarantäne-Bestimmungen an.

Gesundheitsminister Holetschek zufolge sind jedoch alle Passagiere, die in den vergangenen 14 Tagen aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt sind, aufgefordert, sich PCR-testen zu lassen und die Gesundheitsbehörden zu informieren.

Söder fordert maximale Schutzmaßnahmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte angesichts der neuen Variante strenge Vorkehrungen. "Maximale Schutzmaßnahmen heißt auch maximale Quarantänemaßnahmen. Wir müssen alles dafür tun, dass es sich nicht verbreitet. Was ganz wichtig ist: Wir brauchen darüber hinaus umfangreiche, neue Sequenzierungen, d.h. Überprüfungen, ob nicht diese Variante vielleicht schon irgendwo im Land ist. Das ist ganz wichtig, um einen Überblick zu haben."

Außerdem müsse rasch mit Experten und Impfstoffherstellern geklärt werden, welche Folgen diese Virusvariante haben kann und inwieweit die vorhandenen Impfstoffe auch gegen Omikron wirken, sagte Söder.

Omikron laut WHO besorgniserregend

Am Donnerstag war in Südafrika die Entdeckung der neuen Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 bekannt gegeben worden. Nach Angaben südafrikanischer Wissenschaftler könnte die Variante wegen der ungewöhnlich vielen Mutationen noch ansteckender als die derzeit grassierende Delta-Variante sein und die Impfstoffe weniger wirksam machen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannte Variante als "besorgniserregend" ein. Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der EU für "hoch bis sehr hoch".

Südafrika fühlt sich "bestraft"

Die EU-Staaten wollen mit Flugbeschränkungen für Länder des südlichen Afrika, mit Tests, Quarantäne und Kontaktnachverfolgungen eine rasante Ausbreitung der Variante verhindern. Das südafrikanische Gesundheitsministerium bezeichnete die verhängten Reiseverbote als "drakonisch". Das Außenministerium kritisierte, dies sei "wie eine Bestrafung Südafrikas für seine fortschrittliche Genomsequenzierung und die Fähigkeit, neue Varianten schneller zu erkennen".

Mit Belgien meldete am Freitag bereits das erste EU-Land, dass eine Infektion mit Omikron bei einem Reisenden aus Afrika festgestellt worden sei. Am Samstag bestätigte auch Großbritannien zwei Fälle. Aus Botsuana, Hongkong und Israel wurden ebenfalls Omikron-Fälle gemeldet.

In Amsterdam wurden am Samstag 61 von rund 600 Passagieren von zwei aus Südafrika gelandeten Maschinen positiv auf Corona getestet - ob die Omikron-Variante darunter ist, wird noch geprüft.

Reicht der Impfschutz?

Auch wenn die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe bei der neuen Corona-Variante Omikron nach bisher bekannten Daten geringer sein könnte: Die Impfung bleibt auch in diesem Fall die beste Option, wie Experten betonen. "Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben", sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie hätten auf jeden Fall schon einen gewissen Impfschutz, das sei entscheidend zu wissen.

Zwar gebe es bei Omikron viele Veränderungen an Stellen, an denen gerade die besten Antikörper binden können, sagte Leif Erik Sander, Immunologe an der Charité Berlin. "Aber unser Körper bildet eine Unmenge an verschiedenen Antikörpern." Hinzu kämen spezielle Zellen der Immunabwehr, die in der Regel ganz andere Stellen erkennen als die Antikörper. "Also wir haben immer ein Netz und einen doppelten Boden." Gerade bei der zellulären Immunität sei er sehr optimistisch, dass sie auch bei Omikron greife - und das sei die, die den Körper schütze, wenn das Virus in die Lunge eindringe und dort zu schwerem Lungenversagen führen könnte. "Darum sind wir optimistisch, dass wir mit so einer neuen Variante nicht bei null anfangen."