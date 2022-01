Omikron und Regen: Oberfrankens Tourismus fehlen die Gäste

In der Weihnachtszeit hat der Tourismus in Fichtelgebirge, Frankenwald und in der Fränkischen Schweiz nicht nur wegen Corona gelitten. Nur wenige in der Branche sind zufrieden, mancherorts klagt man über einen dramatischen Besucherschwund.