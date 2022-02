Omikron in Schulen: Eltern befürchten "geplante Durchseuchung"

Viele Eltern sind froh, dass ihre Kinder trotz Pandemie weiter in die Schule gehen können. Und viele Schüler sind es auch. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Kinder Angst haben - wie bei einem zehnjährigen Viertklässler, bei dem die Eltern nicht wollen, dass sein Name in diesem Zusammenhang im Internet erscheint.

Hybridunterricht als mögliche Lösung

"Ich habe Angst, wenn die infizierten Kinder zu früh zurück in die Schule kommen, manche nur mit einem Schnelltest und dann auch nicht genug Abstand halten", sagt der Junge. Außerdem gebe es in seiner Klasse ein Kind, dass ein Attest habe und deswegen weder Maske trage, noch an den Pooltests teilnehme. Im Gespräch mit BR24 sagen die Eltern des Jungen: "Wir mussten wahnsinnige Überzeugungsarbeit leisten, damit unser Sohn weiter in die Schule geht, fühlen uns aber nicht wohl dabei."

Sie wissen, dass der Distanzunterricht eine immense Herausforderung für alle Eltern und Lehrer sei, dennoch würden sie sich wünschen, dass die Politik reagiert. Und zwar insofern, dass die Eltern selbst entscheiden dürften, ob ihre Kinder in der momentanen Situation weiter den Präsenzunterricht besuchen - wie dies derzeit beispielsweise in Berlin der Fall ist. Eine mögliche Lösung wäre Hybridunterricht.

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht gilt als Verletzung der Schulpflicht

Derzeit ist auf der Internetseite des Kultusministeriums noch zu lesen: "Das Hygienekonzept – insbesondere die regelmäßigen Testungen – stellt einen umfassenden Infektionsschutz an unseren Schulen sicher. Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht aufgrund individuell empfundener Gefährdungslage ist daher nicht mehr möglich." Das heißt, die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht wäre in dem Fall des Zehnjährigen eine Verletzung seiner Schulpflicht.

Neue Quarantäne-Regeln für Schulen sorgen für Kritik

Die neuen Quarantäne-Regularien für Schulen hatten bereits für Kritik bei Lehrer- und Elternverbänden sowie beim Landesschülerrat gesorgt. Der Bayerische Philologenverband (bpv) und die Landes-Eltern-Vereinigung für die Gymnasien (LEV) stellten bereits vergangene Woche in einer gemeinsamen Mitteilung fest, dass angesichts der starken Überlastung der Gesundheitsämter in vielen Fällen keine Kontaktnachverfolgung mehr durchgeführt werde – schnelle, rechtzeitige Quarantäne-Entscheidungen könnten deshalb nicht mehr garantiert werden.

Gleichzeitig teilt das Kultusministerium auf BR24-Nachfrage mit, dass die zuletzt gefassten Quarantäneregelungen dem hohen Schutzniveau in den Schulen Rechnung trügen. So hätten die Gesundheitsämter deutlich größere Spielräume bei Quarantäneanordnungen. Auf die Quarantäne könne beispielsweise verzichtet werden, wenn die Hygienemaßnahmen konsequent eingehalten würden und Luftreiniger im Einsatz seien, die für zusätzliche Sicherheit im Klassenraum sorgten. In diesem Fall müssten auch keine engen Kontaktpersonen ermittelt werden.

Kontaktnachverfolgung nach Priorisierung

Aus den Landratsämtern Bayreuth und Lichtenfels heißt es dazu, dass die Kontaktnachverfolgung derzeit nach Priorisierung stattfinde – in Lichtenfels läge der Schwerpunkt auf medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Hier bekomme jeder, der positiv mit einem PCR-Test getestet wurde, umgehend nach Befundeingang ein Anschreiben mit Informationen. Bei teilweise mehr als 100 Fällen am Tag sei es aber nicht mehr möglich, alle Fälle anzurufen. Teilweise fehlten auf den Laborbefunden auch Kontaktdaten wie Telefonnummer oder Mail-Adressen.

"Bei einer Inzidenz von mehr als 50 ist eine Nachverfolgung nicht mehr möglich." Ein Sprecher des Landratsamtes in Lichtenfels.

Die Inzidenz im Landkreis Lichtenfels liegt laut Robert Koch-Institut derzeit bei über 1.000.

Durchseuchung der Schulen als Ziel?

Der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands, Michael Schwägerl, fordert deshalb, dass sich die politischen Entscheidungsträger klar zu ihrem Corona-Kurs äußern sollten.

"Wenn angesichts der Omikron-Welle 'Laufen lassen' die politische Devise ist, um schneller in den endemischen Zustand zu kommen, dann sollte dies auch so benannt werden." Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands

Auch in Elternkreisen kursierten immer wieder die Worte "geplante Durchseuchung".

Überlastete Gesundheitsämter treffen Quarantäne-Entscheidungen

Eine Lehrerin, die anonym bleiben will, sagt, sie habe Verständnis für die Überlastung in den Ämtern, nicht jedoch für die Entscheidungseinschränkungen der Rektoren. "In meiner Klasse gibt es zur Zeit fünf positiv getestete Kinder - wir werden jeden Tag weniger. Eine Anordnung vom Gesundheitsamt oder eine Quarantäneanordnung gibt es nicht."

Auch der Landesschülerrat kritisiert, dass alleine die überlasteten Gesundheitsämter Quarantäne-Entscheidungen treffen. Dies führe zu enormen zeitlichen Verzögerungen und gefährde die Sicherheit der Schulkinder, heißt es in einem Schreiben.

Quarantäne-Anordnung nur durch Gesundheitsämter

Das Kultusministerium sagt gegenüber BR24: "Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler weiter den Unterricht." Sicherheitshalber würden nach einem Infektionsfall in einer Klasse die Häufigkeit der Testungen in der Klasse erhöht.

"Wir haben mit unserem Sicherheitsnetz jedoch die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen, auch weiterhin die Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern in Präsenz unterrichten zu können." Schulen zählten zu den "am besten geschützten Orten der Gesellschaft", heißt es weiter.

Schulen melden an Gesundheitsämter

Eine Ministeriumssprecherin ergänzt auf BR24-Nachfrage, dass die Schulen gebeten wurden, bei Infektionsfällen weiterhin die Gesundheitsämter bestmöglich, über enge Kontaktpersonen, zu informieren und die "grundlegenden Hygieneregeln" einzuhalten. "Regelhaft findet eine solche Kontaktpersonen-Ermittlung jedoch nur statt, wenn grundlegende Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden." Das bedeute, dass das Gesundheitsamt von sich aus keine Quarantäne wegen schulischer Kontakte mehr ausspreche – fasst eine oberfränkische Schule die Ministeriumsmaßnahmen in einem Schreiben an die Eltern zusammen.

Rasanter Anstieg der Inzidenzwerte in Bayern

Unterdessen steigt der Corona-Inzidenzwert gerade bei Kindern und Jugendlichen in Bayern rasant: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet für die vierte Kalenderwoche etwa für die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen einen Wert von 3.727,18 (Stand: 31.01.22, 8 Uhr). In der Woche davor lag die Inzidenz noch bei 2.371,73. In der Gruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2.569,27 (Vorwoche 1.721,73).

Schüler bleiben Unterricht fern

Vergangenen Freitag fehlten 5,28 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler entweder wegen eines positiven Corona-Tests oder wegen Quarantäne im Unterricht, teilt das Kultusministerium weiter mit.

Aber immer mehr Studien würden belegen, dass Schulen keine Pandemietreiber sind. "Infektionen finden weitaus häufiger im privaten Umfeld statt, in den Schulen werden sie durch die regelmäßigen Tests nur vielfach erkannt." Auch das Bundesfamilienministerium will trotz steigender Infektionszahlen am Präsenzunterricht festhalten.

Die Folge: Unter anderem aus Angst vor Corona haben hunderte Schülerinnen und Schüler in Bayern seit Beginn der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren die Schule geschwänzt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehr als 45 Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat.

Schüler zwischen Angst und Dankbarkeit

So wie der Zehnjährige, der Angst hat sich zu infizieren, gibt es aber auch Schülerinnen und Schüler, die froh sind, ein Stück weit "Normalität" und soziale Kontakte durch den Präsenzunterricht in der Schule zu haben. Eine 17 Jahre alte Schülerin sagte zu BR24: "Früher oder später erwischt es mich eh. Es vergeht keine Woche, in der nicht mindestens fünf Schülerinnen oder Schüler positiv getestet werden."