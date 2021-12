Omikron in Oberfranken angekommen: Zwei Fälle in Bayreuth

In Bayreuth haben sich zwei Menschen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt am Mittwoch (15.12.21) mitgeteilt. Das Virus war zunächst bei einer Person nachgewiesen worden, die Anfang Dezember aus einem Virusvariantengebiet zurückgekehrt war und sich deshalb in Einreise-Quarantäne befand.

Lebensgefährten mit Omikron-Variante infiziert

Der Reiserückkehrer oder die Reiserückkehrerin hatte laut Gesundheitsamt am 6. Dezember Krankheitssymptome gezeigt. Am 10. Dezember wurde bei bei der Person die Omikron-Variante festgestellt. Bei einer zweiten Person aus demselben Haushalt wurde kurze Zeit später ebenfalls eine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Auch diese wurde laut Gesundheitsamt sofort isoliert.

Klinikum Bayreuth verschärft Besucherregeln

Das Bayreuther Klinikum verschärft vor Weihnachten die Besuchsregeln. Das teilte das Klinikum am Mittwoch mit. Davon betroffen sind die beiden Krankenhäuser am Roten Hügel und der Hohen Warte. Ab Freitag dürfen Besucher nur noch mit schriftlicher Genehmigung der behandelnden Ärzte in die Gebäude. Eine solche Genehmigung gibt es außerdem nur für Besuche von Patientinnen und Patienten, die länger als sieben Tage im Klinikum untergebracht sind.

Ohne Test kein Besuch im Krankenhaus

Zwingend vorgeschrieben für die Besuche ist ein Test unmittelbar vor dem Besuch. Weiterhin wurden die Besuchszeiten auf 3 Stunden zwischen 15:00 und 18:00 Uhr eingegrenzt. Die Leitung des Krankenhauses hofft, im Vorfeld der Feiertage die Ansteckungen innerhalb der Häuser mit dem Corona-Virus zu minimieren. In der Vergangenheit gab es trotz der geltenden 2G-plus-Regel immer wieder Fälle von Infektionen, die sich vermutlich auf Besucher zurückführen lassen, teilte die Klinikleitung mit.

Pandemiebeauftragter: Omikron mindestens so ansteckend wie die Delta-Variante

Außerdem soll durch die eingeschränkten Besuchszeiten Vorsorge im Hinblick auf die Omikron-Variante getroffen werden. Man wisse noch nicht, wie sich diese auf Krankheitsverläufe auswirke, sie sei aber mindestens ebenso ansteckend, wenn nicht sogar ansteckender als die Delta-Variante, so der Pandemiebeauftragte des Klinikums, Dr. Thomas Bollinger. Es sei aber erwiesen, dass Krankenhausbesucher für diverse Infektionsfälle im Klinikum verantwortlich seien. Die Ausnahmeregelungen für Besuche in Kinderklinik, Kreißsaal und Geburtenstation, sowie Palliativ- und Intensivstation gelten weiter wie bisher.