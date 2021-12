Omikron erstmals im Abwasser von Hof nachgewiesen

Im Abwasser der Region Hof sind erstmals Spuren der neusten Corona-Variante Omikron festgestellt worden. Das hat das Landratsamt Hof am Dienstag mitgeteilt. Man rechne damit, dass in nächster Zeit die hochansteckende Virusvariante auch in einem PCR-Test nachgewiesen werde.

Hof untersucht Abwasser auf Coronaviren

Seit mehreren Monaten lassen Stadt und Landkreis Hof im Bereich des Abwasserverbands Saale Abwasserproben auf das Sars-CoV-2-Virus untersuchen. Mittels solcher Abwasserproben lassen sich unter anderem auch Schlüsse über den Drogenkonsum in der jeweiligen Region ziehen.

Diese Proben sollen als Frühindikatoren dienen, erklärt Landkreis-Sprecherin Stefanie Schulze. Ziel sei es, aufgrund der Veränderung der Menge an Coronaviren im Abwasser auf eine veränderte Viruslast in der Bevölkerung zu schließen. So könne man Erkenntnisse darüber sammeln, ob die Zahl an Covid-Fällen in den nächsten Tagen oder Wochen zu- oder abnehmen werde.