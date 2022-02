Omikron: 90 Prozent der Betriebe kämpfen mit Personalausfällen

Wie eine aktuelle Umfrage der Industrie und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt unter 480 Unternehmen zeigt, kämpfen in der aktuellen Omikron-Welle rund 90 Prozent der mainfränkischen Betriebe mit Personalausfällen. Nur ein Bruchteil der Firmen verzeichne demnach aktuell keine coronabedingten Personalausfälle. Für die lokale Wirtschaft ist das nur schwer zu stemmen.

In manchen Fällen bis zu Hälfte der Mitarbeiter betroffen

In fast jedem zweiten betroffenen Unternehmen fallen bis zu einem Viertel der Belegschaft derzeit aus. Fünf Prozent der Firmen berichten sogar, dass zwischen 25 und 50 Prozent aller Mitarbeiter aufgrund von Corona fehlten. Bei der anderen Hälfte der betroffenen Betriebe bewegen sich die Ausfälle bei unter zehn Prozent der Belegschaft.

In der Konsequenz bedeutet das in acht von zehn Betrieben Mehrarbeit für die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu müssen bei fast jedem zweiten Unternehmen Aufträge verschoben werden. Laut der IHK-Umfrage reagieren die Firmen auf die Personalausfälle, indem sie Mitarbeiter zeitweise in betroffene Filialen versetzen, Öffnungszeiten anpassen oder vorübergehend Leiharbeiter und Aushilfen einstellen.

Firmen verlieren Aufträge

Bei acht Prozent der betroffenen Firmen sind Auftragsstornierungen die Folge, komplette Betriebsschließungen bleiben jedoch die Ausnahme. Aus einzelnen Antworten gehe hervor, dass Betriebe einen hohen Anteil der Mitarbeiter als Reaktion auf die Omikron-Welle ins Homeoffice geschickt haben. Andere berichten von Problemen aufgrund überlasteter Gesundheitsämter, von Verzögerungen bei Aufträgen sowie von einem insgesamt hohen Organisationsaufwand im Betrieb.

Ausfälle sorgen für schlechteres Betriebsklima

Vereinzelt klagen Firmen über verärgerte Kunden sowie über eine aufgrund von Corona gedrückte Stimmung im Betrieb. Zudem herrsche bisweilen eine große Unsicherheit über die Frage, wer unter welchen Umständen in Quarantäne muss. Im Rahmen der Blitzumfrage befragten die Studienmacher rund 480 Unternehmen, geantwortet hat rund ein Viertel.