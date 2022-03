"Omas gegen Rechts" in Nürnberg wollen Vorbilder sein

Kathrin Lehm, 58 Jahre alt, und Gabi Heller, 55 Jahre alt, haben die Nürnberger Ortsgruppe "Omas gegen Rechts" mitgegründet. Die beiden Frauen sind Familienmenschen, sie sind mehrfache Omas – und sie sind Aktivistinnen. Die beiden planen Aktionen und Demos, um auf die "Omas gegen Rechts" aufmerksam zu machen.

Ihr Ziel ist es, sich gegen rechte Umtriebe in der Gesellschaft einzusetzen, sagt Kathrin Lehm. Sie verfolgt schon lange die Gruppierung "Omas gegen Rechts", die in vielen Städten vertreten sind. Nun gibt es auch eine Gruppe in Nürnberg. Kathrin Lehm hofft, dass sich bald viele Menschen melden, um sie zu unterstützen. "Zum einen wollen wir natürlich Vorbild sein, für Kinder und Enkelkinder. Zum anderen ist es auch ein innerer Antrieb den Rechten etwas entgegen zu setzen."

Kampf gegen Rechts nicht nur den Jungen überlassen

Die junge Generation solle wissen, dass auch für ältere Menschen rechtsradikales Gedankengut völlig inakzeptabel sei. "Wir wollen den jungen Leuten signalisieren: Ihr seid nicht allein, wir sind bei euch und stehen hinter euch“, sagt Kathrin Lehm. Gabi Heller und Kathrin Lehm stehen voll im Berufsleben, sie bringen Familie, Enkelkinder und Alltag unter einen Hut. Und sie treten offen gegen Rechtsextremismus ein.

Kritik an Querdenkern und Montagsspaziergängen

Beide Frauen stellen sich gegen Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen, erklärt Gabi Heller. "In den einschlägigen Telegram-Kanälen nehmen die Querdenker die Ukraine-Krise auf und benennen sie als Geplänkel, das inszeniert wurde, um von ihrem Kampf gegen Corona abzulenken". Solche Aussagen sind für Gabi Heller schockierend und entsetzlich. So etwas dürfe nicht verbreitet werden, findet sie.

Auch Kathrin Lehm beobachtet die Anti-Corona-Demonstrationen mit großer Sorge. "Diese Demos oder Spaziergänge werden erstmal nicht unmittelbar mit Rechts in Verbindung gebracht. Aber wenn man die Hintergründe ein bisschen kennt und sich darüber informiert, weiß man, dass die Drahtzieher sehr oft im rechten Milieu zu finden sind". Dass der Krieg in der Ukraine für Propaganda missbraucht wird, ist für Gabi Heller und Kathrin Lehm nicht hinnehmbar.

"Zu wissen, dass im gleichen Augenblick in unserer Partnerstadt Charkiw Leute sterben im Krieg oder zumindest auf der Flucht sind und dass dieses Grauen hier runtergespielt wird und die vermeintliche Diktatur in Deutschland bekämpft werden soll, das ist doch nicht zu fassen." Gabi Heller

Auch Opas und junge Menschen sind willkommen

Erst seit Januar gibt es ihre Ortsgruppe in Nürnberg. Gabi Heller wünscht sich, dass sich noch mehr Menschen bei ihnen engagieren. "Mein Ziel ist es, wirklich ein Zeichen zu setzen in Nürnberg. Wir leben in der Stadt der Menschenrechte und ich finde, gerade in Nürnberg darf keine rechte Bewegung mehr entstehen." Kathrin Lehm sagt: "Ich möchte Vorbild sein für meine Enkelkinder. Ich will ihnen vermitteln, dass man für seine Meinung und seinen Standpunkt einstehen muss."