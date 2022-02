Olympisches Eishockeyturnier als niederbayerische Angelegenheit

Tom Kühnhackl, Tobi Rieder, Fabio Wagner und Nico Krämmer. Sie alle haben Nachwuchsmannschaften des EV Landshut durchlaufen und stehen jetzt für Deutschland beim Olympischen Eishockeyturnier in Peking auf dem Eis. Dazu kommen Stefan Loibl aus Aiterhofen bei Straubing und Marcel Brandt aus Dingolfing, die ebenfalls für den EVL in der höchsten deutschen Nachwuchsliga DNL gespielt haben. In der Kabine des deutschen Teams in Peking wird also vorwiegend niederbayerisch gesprochen.

Landshut bietet dem Nachwuchs gute Voraussetzungen

Das hat einen Grund: Die beiden Landshuter Eishockey-Ikonen Alois Schloder und Erich Kühnhackl haben 1976 die deutsche Eishockeymannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck überraschend zur Bronzemedaille geführt. Seitdem ist Eishockey in Landshut bei vielen Kindern die Sportart Nummer eins. "In Landshut bedeutet Eishockey sehr sehr viel", sagt Erich Kühnhackl. "Die Jungs und Mädchen wollen den Vorbildern in der Stadt nacheifern und Eishockey spielen."

Und die Voraussetzungen dafür sind in der niederbayerischen Stadt optimal, erklärt Alois Schloder. So verfügt Landshut über zwei Eisflächen. Eine im frisch modernisierten Stadion, die zweite direkt daneben. "Du hast also Zeit fürs Eishockey-Spielen", sagt Schloder. "Dazu kommt, dass man hier auch die entsprechenden Trainer hat. Man muss heute auch neben dem Eis mit den Kindern viel unternehmen. Und da wird hier in Landshut vieles gut gemacht," freut sich der Ex-Internationale, der ebenso wie Erich Kühnhackl in die Hall of Fame des Welt-Eishockeyverbandes aufgenommen wurde.

180 Spielerinnen und Spieler in den Nachwuchsteams

Los geht es für die Kleinen in Landshut mit der Laufschule ab vier Jahren, in der aktuell rund 50 Kinder sind. Dann kommen Schläger, Puck und Helm dazu. Aktuell spielen 180 Mädchen und Buben in den Nachwuchsteams des EV Landshut Eishockey. Und sie alle wollen auch mal zu den Olympischen Spielen.