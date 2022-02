Olympische Winterspiele: Mit Bobs aus Roding durch den Eiskanal

Der Monobob ist in diesem Jahr neu bei Olympia dabei – es ist eine reine Frauendisziplin. Am Sonntagmorgen findet der erste und zweite Lauf in Peking statt, am Montagmorgen der dritte und vierte (jeweils ab 2.30 Uhr). Alle Bobs, in denen die Sportlerinnen den Eiskanal herunterdüsen, wurden bei Roding Automobile im Landkreis Cham gefertigt.

"Bob als Hochleistungsrennfahrzeug"

Die Firma ist auf die Produktion von Leichtbauteilen spezialisiert, zum Beispiel aus Carbon, welche auch beim Monobob im großen Stil verbaut sind - fast die gesamte Verkleidung besteht daraus. Montiert ist diese auf einem Fahrgestell aus Stahl.

Seit Jahren stellt Roding Automobile unter anderem Teile für Rennsportwagen her. "Wir sind von der Entwicklung und auch als Fertiger wahrscheinlich mit einer ganz anderen Idee an die Bobs herangegangen als unsere Konkurrenz, die am Markt ist. Wir betrachten einen Bob als Hochleistungsrennfahrzeug – also wie ein Formel-1-Auto", sagt Projektleiter Klaus Kreitmeier.

Ein Monobob wie der andere

Im Gegensatz zum Formel-1-Auto oder auch zum Zweier- oder Viererbob ist der Monobob aber ein Einheitssportgerät. Die Basis soll für alle gleich sein, nur bestimmte Individualisierungen sind nach dem Reglement erlaubt. So können die Sportlerinnen beispielsweise die Kufen selbst wählen oder das Material der Lenkgriffe, die im Inneren des Bobs angebracht sind.

Der Rumpf des Einheitsbobs besteht aus zwei Komponenten – dem Vorder- und dem Hinterboot. Leer wiegt er gut 160 Kilogramm. Der Preis für ein Monobob liegt bei rund 22.000 Euro.

Mit Hitze und Druck zum Carbonteil

Bei der Herstellung der eingesetzten Carbonteile werden mehrere Schichten Carbonfaser mit Kunststoff in Formen gelegt. Die kommen im Anschluss in den sogenannten Autoklav, eine Art überdimensionaler Schnellkochtopf, in dem die Carbonfaser bei etwa 120 Grad und bis zu sechs bar Druck aufgeheizt und ausgehärtet wird. Danach sind die Teile fertig, es folgt der Zuschnitt und die Montage.