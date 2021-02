Olympiasiegerin im Abfahrtslauf Heidi Biebl wird 80 Jahre alt

In Oberstaufen ist die Olympiasiegerin Heidi Biebl noch immer eine Lokalheldin. Bürgermeister Martin Beckel überreicht ihr deshalb zu ihrem 80. Geburtstag an der Haustür ein Geschenk. Eine Feier mit Prominenz und Sportkollegen wird es – je nachdem, ob es die Corona-Lage zulässt – im Sommer geben.

Von einer Sekunde zur anderen ein Ski-Star

Als Heidi Biebl am 20. Februar 1960 die Goldmedaille gewann, wurde sie aus dem Nichts zum Star. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Ob sie zu Tränen gerührt gewesen sei, als bei der Siegerehrung die Deutsche Nationalhymne gespielt worden sei? „Ich habe gar nicht gewusst, dass das die Nationalhymne ist.“, sagt sie. „Das hat uns kein Mensch gesagt“.

350 Mark und Ehrungen zum Sieg

Biebl wurde als Siegprämie von einer Skifirma eine Armbanduhr angeboten. Weil sie schon eine hatte, sagte sie, dass sie gerne den Führerschein machen würde. Also bekam sie 350 Mark. Die Bundesrepublik Deutschland ehrte Biebl mit dem Silbernen Lorbeerblatt, vom Deutschen Skiverband (DSV) gab es die Ehrennadel.

Wichtige Persönlichkeit in Oberstaufen

Am Flughafen in München und in ihrem Heimatort Oberstaufen gab es wegen ihres Siegs einen großen Empfang. Viele Buben und Mädchen in der Marktgemeinde im Oberallgäu wollten der jungen Frau nacheifern und der Skiclub hatte großen Zulauf. Der Olympiasieg hat Oberstaufen auch als Tourismusort bekannter gemacht, sagt Bürgermeister Martin Beckel. Man habe Heidi Biebl viel zu verdanken.

Viele Ehrungen in der Heimatgemeinde

Den Ehrenring der Gemeinde, den nur drei Menschen gleichzeitig tragen können, hat die Oberstaufnerin bereits zum 60. Geburtstag bekommen. Zum 70. bekam sie den sogenannten Heidi-Biebl-Spazierweg gewidmet, mit einem Schild, auf dem ihr Olympiasieg beschrieben ist. „Gut möglich, dass sie auch noch Ehrenbürgerin wird“, ist in der Marktgemeinde zu hören.

Gute Laune ist noch immer ihr Markenzeichen

Auf alten Filmaufnahmen hat Heidi Biebl oft ein breites Lachen im Gesicht. Für ihre direkte, unkomplizierte Art war sie schon damals bekannt, sagt Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel. Im Interview spricht sie noch heute „gerade heraus“ und hat sich auch ihr gut gelauntes Lachen bewahrt.