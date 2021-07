Olympia in Tokio: Das sind Unterfrankens Medaillen-Hoffnungen

Ringen: Anna Schell (27) aus Waldaschaff

Anna Schell wurde in Aschaffenburg geboren und wuchs in Waldaschaff auf. Von ihrem Heimatverein KSV Bavaria Waldaschaff wechselte die Freistil-Ringerin 2019 zum SC Isaria Unterföhring. Ihre größten Erfolge errang sie im Jahr 2019. Bei der Europameisterschaft in Rumänien holte sie in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Silber, bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan gab es in der Klasse bis 68 Kilo Bronze. In Tokio startet Anna Schell im Freistil-Wettbewerb bis 68 Kilogramm (2. August, 4.30 Uhr).

Die Polizeimeisterin gehört der Sport-Fördergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei an. Sie trainiert am Bundesstützpunkt in Nürnberg und hin und wieder auch im Ringer-Leistungszentrum Aschaffenburg.