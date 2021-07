Olympia: Deutscher Radsportdirektor sorgt für Rassismus-Eklat

Der 54-Jährige Moster wollte offenbar Arndt anfeuern, den vor dem Kölner fahrenden Algerier Azzedine Lagab und den Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier einzuholen. Dabei kam es zum rassistischen Ausfall. "Wir haben selbst viele Bekannte mit nordafrikanischen Wurzeln, wie gesagt, es tut mir leid", betonte Moster.

DOSB-Präsident Hörmann kündigt Reaktion an

Der Deutsche Olympische Sportbund kündigte eine Reaktion an. "Das Team D steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. "Es ist wichtig, dass sich Patrick Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt hat. Wir werden noch heute das persönliche Gespräch mit ihm suchen und die Situation aufarbeiten."

Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, verurteilte die Aussage als "nicht akzeptabel" und kündigte Gespräche nach den Spielen an. Er erwähnte aber auch den "besonderen Stress".

Mit dpa-Material