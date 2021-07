Olympia Chef-Physiotherapeut: Helfer für Körper und Kopf

Schon vor Monaten hat Stefan Schwarz eine große Bestellung abgegeben - eine sehr große. Alle Verbände, Salben und Massagelotionen für den deutschen Kader der Olympischen Spiele in Tokio mit über 400 Sportlerinnen und Sportlern liefen über den Schreibtisch des deutschen Chef-Physiotherapeuten. "Allein beim Tapeverband habe ich von der Standardgröße 2.000 Rollen bestellt. Das sind 20 Kilometer Tape", sagt Schwarz. Die gesamte Lieferung war so groß, dass sie mit einem Schiffs-Container nach Tokio geschickt werden musste.

Bereits das zweite Mal bei Olympia

Nach den Winterspielen 2018 sind es für den Oberpfälzer bereits die zweiten olympischen Spiele. Normalerweise arbeitet Schwarz in einer Praxis in Donaustauf im Landkreis Regensburg. Für die kommenden Wochen tauscht er die ruhig gelegene Praxis nun also gegen das quirlige Tokio. Viel sehen wird er von der Stadt aber nicht. Die Bewegungsmöglichkeiten sind während der "Corona-Spiele" stark eingeschränkt. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenso verboten wie Sightseeing, jeder Schritt wird per App aufgezeichnet, sagt Schwarz, dem aber wohl auch in normalen Zeiten nicht viel Freizeit geblieben wäre. Einerseits muss er die Arbeit der anderen Physios koordinieren und andererseits wie eine Art Feuerwehrmann immer da einspringen, wo gerade ein Sportler Hilfe benötigt.