Olympia-Attentat: Steinmeier und Söder bitten um Vergebung

Ministerpräsident Markus Söder entschuldigt sich

Vor Steinmeier war bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Söder ans Rednerpult getreten. Er wolle heute ein Signal an die Trauernden aussenden, sagte er: Sie seien nicht allein "wir fühlen mit Ihnen." Er sei froh, dass die "nicht sehr würdige" Debatte um die Entschädigung der Angehörigen zu einem Ende gefunden habe, Deutschland trage eine historische Verantwortung.

Und dann entschuldigte sich der Ministerpräsident bei den Angehörigen. "Es wurden viele Fehler gemacht, ich entschuldige mich ausdrücklich im Namen des Freistaats Bayern." Er bat um Verzeihung dafür, dass alles so lange gedauert habe. Aus dem Anschlag müsse ein "Nie Wieder" folgen. Söder gab ein Schutzversprechen für die jüdische Gemeinden in Bayern ab.

Den Schluss seiner Rede nutzte Söder noch für eine Kritik an den Holocaust-Äußerungen von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Jitzchak Herzog bezeichnet Steinmeier-Rede als historisch

Israels Staatspräsident Jizchak Herzog umarmte Frank-Walter Steinmeier nach dessen Rede und bedankte sich in seiner Ansprache ausgiebig für die Rede des Bundespräsidenten, den er mehrfach seinen Freund nannte. Herzog erinnerte daran, dass es keine größeren Gegensätze geben könne, als Sportsgeist und Terrorismus und dass der Anschlag von 1972 nicht nur Israel gegolten habe, sondern eine "globale Tragödie" gewesen sei, die die olympische Fahne mit Blut befleckt habe.

Er dankte der Stadt München, dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik, dass sie Verantwortung übernommen hätten.

IOC-Präsident Bach dankt israelischem Olympia-Komitee

IOC-Präsident Bach nannte in seiner Rede den 5. September den "dunkelsten Tag der Geschichte der olympischen Spiele". Er bedankte sich beim israelischen olympischen Komitee, dass die Sportler trotz 1972 weiter an olympischen Spielen teilgenommen hätten. Dass es bis 2016 bei Olympischen Spielen kein Gedenken an das Olympia-Attentat von 1972 gab, erwähnte Bach aber nicht. Dagegen dankte er den Sportler-Witwen Ankie Spitzer und Ilana Romano dafür, dass 2016 in Rio de Janeiro und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zum ersten Mal Gedenkveranstaltungen stattfinden konnten.

Knobloch gedenkt und wünscht sich wieder Spiele in München

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München (IKG), erinnerte sich in ihrer Rede an die Hochstimmung zu Beginn der Spiele in München und das jähe Ende an Tag 11. Wer nicht dabei gewesen sei, könnte nicht ahnen, welch Stimmung geherrscht habe – pures Glück für 10 Tage. Danach habe der Umgang mit dem Attentat und den Überlebenden und Angehörigen in Deutschland für Jahrzehnte zu wünschen übrig gelassen.

Die jetzt geschaffte Einigung und die übernommene Verantwortung seien die richtige Antwort für die Versäumnisse der letzten Jahre. Hass werde nie wieder gewinnen, so Knobloch weiter. Sie wünsche sich jetzt so bald wie möglich wieder Olympische Spiele in Deutschland, am liebsten in München: "Die jungen Menschen verdienen das zu spüren, die Hoffnung und das Glück. "

Ankie Spitzer richtet das Wort an ihren ermordeten Mann

Ankie Spitzer, die Witwe des ermordeten Fechttrainers Andrei Spitzer, las einen Brief an ihren Ehemann vor. Nach 50 Jahren Kampf, so Spitzer, sei nun endlich das Ziel erreicht. "Dennoch bist Du, mein Mann, immer noch weg. Sie haben Dich umgebracht, aber sie haben nicht meine Liebe für Dich umgebracht." Das Loch in ihrem Herzen, so Ankie Spitzer, werde nie heilen. Ihr Mann aber könne jetzt in Frieden sein "bis wir uns wiedersehen. Andrei, Du warst der Wind unter meinen Flügeln." Nach Ankie Spitzers Rede gab es Standing Ovations.

Danach wurde in einer Schweigeminute der Ermordeten gedacht, ein Kantor sang ein jüdisches Gedenkgebet und zum Abschluss wurden die Hymnen Bayerns, Israels und Deutschlands gespielt.

Streit um Entschädigungszahlungen kurz vor der Gedenkfeier beigelegt

Erst vor wenigen Tagen hatten sich die Bundesregierung und die Hinterbliebenen auf Entschädigungszahlungen geeinigt - von 28 Millionen Euro ist die Rede. Außerdem soll das Geschehen von einer deutsch-israelischen Historikerkommission umfassend aufgearbeitet werden. Nachdem man sich darauf verständigt hatte, sagten die Hinterbliebenen ihr Kommen zu. "Es ist ein Glück, dass die israelischen Familien heute hier sind", so der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Staatsregierung Ludwig Spaenle (CSU).

Auch im Münchner Olympiapark hatte am Vormittag eine Gedenkfeier stattgefunden.