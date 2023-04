Olympia-Attentat: Neue Kommission zur Aufarbeitung eingesetzt

Fast 51 Jahre nach dem Attentat auf die Olympischen Sommerspiele in München soll jetzt eine internationale Kommission das gesamte Geschehen noch einmal untersuchen, aufarbeiten und neu bewerten. Für das Projekt bewilligte der Bundestag drei Millionen Euro, es soll in drei Jahren abgeschlossen sein.

Laut einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums sollen acht Experten aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten das Attentat auf die israelische Mannschaft sowie die Vor- und Nachgeschichte wissenschaftlich darstellen und bewerten.

Faeser: Beschämend späte Aufklärung des Olympia-Attentats

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte, dass man das "unermessliche Leid der Angehörigen der Opfer" nie ungeschehen machen könne, aber es sei "beschämend, dass quälende Fragen viel zu lange offengeblieben" seien: "Es fehlte viel zu lange an Aufklärung, Aufarbeitung, Transparenz und der Übernahme von Verantwortung", so Faeser. Die jetzige Aufarbeitung solle diese Lücke schließen, auch um die Familien der Opfer zu unterstützen.

Dabei sei es ihr besonders wichtig, dass auch der Umgang mit den Angehörigen nach dem Attentat und Fragen der Erinnerungskultur umfassend beleuchtet werden, so die Bundesinnenministerin: "Denn wir wollen und wir müssen daraus lernen. Wir müssen uns den Menschen, deren Leben durch Anschläge dramatisch verändert wurde, mit mehr Empathie und mehr Unterstützung zuwenden."

Witwe Ankie Spitzer: Trägt hoffentlich zu historischer Gerechtigkeit bei

Ankie Spitzer, die Witwe des bei dem Attentat getöteten israelischen Fechttrainers, André Spitzer, erklärte laut der Pressemeldung stellvertretend für die Angehörigen der Opfer, die Aufarbeitung werde "hoffentlich zu historischer Gerechtigkeit beitragen". Sie begrüßte, dass die Archive nun zugänglich gemacht würden.

Beschlossen worden war die Kommission schon im vergangenen Herbst zum 50. Jahrestag des Attentats. Die Hinterbliebenen aus Israel hatten jahrzehntelang um eine angemessene Entschädigung, eine Entschuldigung und eben eine historische Aufarbeitung gekämpft. Sie hatten Deutschland vorgeworfen, die wahren Hintergründe zu vertuschen und die Akten nicht freizugeben.

Eine Einigung, unter anderem über 28 Millionen Euro Entschädigung, kam erst wenige Tage vor dem 50. Jahrestag zustande. Zuvor hatten viele Angehörige gedroht, der Gedenkfeier fernzubleiben.

International besetzte Kommission

Die "Kommission zur Aufarbeitung des Olympia-Attentats 1972" setzt sich aus acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, Israel und Großbritannien zusammen. Die meisten von ihnen sind Historikerinnen und Historiker, aber auch ein Germanist ist unter ihnen sowie der Direktor des Europa Instituts Shlomo Shpiro. Auch der Münchner Professor für jüdische Geschichte und Kultur, Michael Brenner, ist Teil der Kommission. Für den Herbst ist eine erste Tagung zum Projekt geplant.

Das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin soll die Arbeit des Gremiums mit einem begleitenden Forschungsprojekt unterstützen.

Hergang des Attentats von 1972

Das Olympia-Attentat vom 5. September 1972 beendete abrupt die friedliche Stimmung der "heiteren Spiele", als palästinensische Terroristen in die Unterkunft der israelischen Sportler im Olympischen Dorf eindrangen, zwei Männer erschossen und neun Geiseln nahmen.

Ein missglückter und schlecht geplanter Befreiungsversuch auf dem Militärflugplatz in Fürstenfeldbruck endete 18 Stunden später in einem Blutbad: Alle neun israelischen Geiseln, der bayerische Polizist Anton Fliegerbauer und fünf Attentäter kamen dabei ums Leben. Die Terroristen hatten mehr als 200 Gefangene in Israel und die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof freipressen wollen.

Mit Informationen von dpa, epd und KNA