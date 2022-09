Olympia-Attentat 72: Warum die Wunden nie heilten

Elf israelische Sportler werden während der Olympischen Sommerspiele von 1972 ermordet. Die deutschen Behörden zeigten sich unfähig, sie aus den Händen von palästinensischen Geiselnehmern zu retten. Die Angehörigen müssen fast 50 Jahre kämpfen bis Deutschland seine Mitschuld eingesteht und das obwohl die Fehler der Polizei offensichtlich sind.

Die "heiteren" Spiele - es hätte so schön sein sollen

Es ist der 4. September 1972 kurz nach 19 Uhr, als die 16-jährige Hochspringerin Ulrike Meyfarth im Münchner Olympiastadion die 1,92 Meter meistert und sich damit nicht nur Gold, sondern auch einen neuen Weltrekord sichert. Es ist die vierte Goldmedaille für Deutschland an diesem Tag. Mit diesem Erfolg hat keiner gerechnet, umso größer ist der Jubel. Es ist der goldene Höhepunkt der Sommerspiele von München. Das Konzept der "heiteren" Spiele, dass sich das Organisationskomitee ausgedacht hat, scheint komplett aufzugehen.

Acht palästinensische Attentäter ändern alles

Doch nur einen Tag später ändert sich alles. In den frühen Morgenstunden des 5. Septembers dringt ein Kommando der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" in das Quartier der israelischen Mannschaft in der Connollystraße 31 im Olympischen Dorf ein. Die "heiteren" Spiele von München – sie enden genau in diesem Augenblick. Der Ringertrainer Moshe Weinberg und Gewichtheber Yossef Romano werden gleich zu Beginn von den Terroristen getötet.

Anzeichen gab es im Vorfeld genug

Obwohl es entsprechende geheimdienstliche Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag im Vorfeld gegeben hat, ist man auf so etwas weder beim Organisationskomitee noch bei der Polizei vorbereitet. Aus heutiger Sicht ist das mehr als erstaunlich, denn neben den Anzeichen gab es in den Jahren vor den Spielen mehrere Vorfälle, die ein solches Szenario hätten erahnen lassen.

1970 Angriffe auf Israelis und Juden in Deutschland

Im Februar 1970 versuchen palästinensische Terroristen am Flughafen München-Riem eine Maschine der israelischen Fluglinie El Al zu entführen. Ein israelischer Passagier stirbt, mehrere Menschen werden schwerverletzt. Wenige Tage später wird in der Münchner Reichenbachstraße ein Brandanschlag auf das jüdische Altenheim verübt. Sieben Bewohner sterben.

1971- erste Geiselnahme in Deutschland fand in München statt

1971 stürmen zwei Männer in die Filiale der Deutsche Bank in der Münchner Prinzregentenstraße. Deutschland erlebt das erste Geiseldrama. Die Polizei ist mit der Situation völlig überfordert und schickt mehrere Polizisten, die in ihrer Freizeit Jäger sind, in eine Kiesgrube zu Schießübungen. Danach werden die Beamten in die Prinzregentenstraße beordert. Deutschlands erstes Geiseldrama endet in einem Schieß-Showdown bei dem eine Geisel stirbt.

Olympisches Dorf: Die Polizei ist komplett unvorbereitet

Doch trotz all dieser Vorfälle ist die deutsche Polizei auch am 5. September 1972 völlig unvorbereitet. Die Sicherheitsvorkehrungen im Olympischen Dorf sind mehr als locker. Es fehlt an Maschinengewehren und sogenannten Panzerwesten. Auch gibt es kein Spezialeinsatzkommando. All das hat einen Grund, denn für die Olympischen Spiele 1972 will Deutschland zeigen, dass die Bundesrepublik offen, demokratisch und damit anders ist als das sogenannte dritte Reich.

Olympia '72 sollte ein neues Deutschland zeigen

Die Spiele von München sollen der Gegenentwurf zu den Nazi-Spielen von 1936 sein. Sicherheitsfanatiker sowie alles Militärische würden das Bild der "heiteren" Spiele stören. Rückblickend scheint es, als sei jeder Gedanke an ein Attentat vom bunten, heiteren Zuckerguss der Olympischen Spiele zugekleistert worden.

Israel geht auf die Forderungen der Geiselnehmer nicht ein

Die palästinensischen Geiselnehmer in der Connollystraße 31 fordern unter anderem die Freilassung von mehr als 200 in Israel inhaftierten Gesinnungsgenossen, doch der Staat Israel geht auf die Forderung nicht ein.

Erste Befreiungsversuche scheitern

Im Münchner Krisenstab ist man nun völlig überfordert. Ein Angebot der Israelis, selbst einzugreifen, wird nicht angenommen oder geht irgendwie unter. Stattdessen soll ein eilig aus durchschnittlichen Polizisten gebildetes Überfallkommando die Täter in der Connollystraße überwältigen.

Das Fernsehen überträgt live

Doch der Versuch wird abgebrochen. Der Grund: Keiner im Krisenstab hat überprüft, ob die verhängte Nachrichtensperre auch wirklich umgesetzt ist. Sie ist es nicht. Fernsehkameras sind live dabei als Polizisten in bunten Trainingsanzügen und Schnellfeuergewehren aufs Dach des Quartiers des israelischen Mannschaftsquartiers klettern. Die Weltöffentlichkeit und die Terroristen sehen zu.

Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck – ein Himmelfahrtskommando

Am Abend werden die Terroristen mit ihren israelischen Gefangenen vom Olympischen Dorf mit Hubschraubern zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck gebracht. Dort hat die Polizei eiligst einen weiteren Befreiungsversuch geplant. In einer bereitgestellten Lufthansa-Maschine, mit der den Attentätern vorgaukelt werden soll, dass sie nach Kairo gebrachten würden, sollen Polizisten - als Piloten und Flugbegleiter verkleidet - die mit Handgranaten und Maschinengewehren bewaffneten Geiselnehmer überwältigen. Auf dem Flugfeld warten zudem fünf Präzisionsschützen.

Polizisten verlassen das Flugzeug

Allerdings sind die Polizisten, die die Geiselnehmer im Flugzeug überwältigen sollen, für so ein Kommandounternehmen nicht ausgebildet. Auch haben sie keine passenden Lufthansa-Uniformen, um ihre Rolle glaubhaft zu spielen. Den sicheren Tod vor Augen beschließen die Polizisten, die Maschine wieder zu verlassen. Im Krisenstab am Fliegerhorst nimmt man das zur Kenntnis.

Auf einmal sind es acht Geiselnehmer

Nun müssen die fünf Präzisionsschützen, die als Folge des Geiseldramas in der Prinzregentenstraße bei der Münchner Polizei ausgebildet wurden, die Geiselnehmer alleine überwältigen. Allerdings versäumt man den Einsatzkräften mitzuteilen, dass man im Olympischen Dorf bemerkt hat, dass es wohl acht Geiselnehmer sind und nicht wie angenommen fünf.

Die Schießerei beginnt

In Fürstenfeldbruck endet der Befreiungsversuch in einem Fiasko. Nachdem die Geiselnehmer bemerken, dass in der Maschine niemand ist, beginnen die Polizei-Scharfschützen zu schießen. Allerdings haben sie keine Funkgeräte. Diese sind alle im Olympischen Dorf, und so schießen die Polizisten auf alles, was sich bewegt und damit auch auf andere Beamte. Die Geiselnehmer schießen zurück. Die Panzerwagen der Polizei stecken im Verkehr nach Fürstenfeldbruck fest. Tausende Schaulustige belagern der Militärflughafen.

Alle Geiseln und ein Polizist kommen ums Leben

Obwohl bei dem Befreiungsversuch alle Geiseln sterben, wird der Presse erklärt, dass alle Israelis überlebt hätten. Kurze Zeit später entpuppt sich das als Falschmeldung und es kommt die traurige Wahrheit ans Licht. Die Opfer sind die Gewichtheber David Berger und Ze´ev Friedman, Kampfrichter Yossef Gutfreund, Ringer Eliezer Halfin, Fechttrainer Andrei Spitzer, Leichtathletiktrainer Amitzur Shapira, Schützentrainer Kehat Shor, Ringer Mark Slavin und Kampfrichter Yakov Springer. Der Polizist Anton Fliegerbauer wird von einem Querschläger in den Kopf getroffen, auch er stirbt. Das jüdische Museum München erinnert in diesem Jahr mit dem Projekt Zwölf Monate - Zwölf Namen an die Opfer des "Olympia-Massakers" von München.

Die Bundesregierung vermeidet ein Schuldeingeständnis

Als die Särge mit den Getöteten nach Israel geflogen werden, gibt das Deutsche Rote Kreuz einen Scheck in Höhe von einer Million Euro mit. Adressiert ist der Scheck an Magen David Adom, das israelische Pendant zum Roten Kreuz in Deutschland. Dieses Geld ist eigentlich für die Hinterbliebenen der Opfer gedacht. Da jedoch die Bundesregierung ein Schuldeingeständnis vermeiden will, fungiert das Rote Kreuz als Vermittler.

Der Tenor: "Die Israelis waren schuld"

Schon kurz nach dem Anschlag lassen die deutschen Sicherheitsbehörden verlauten, die Geiseln seien aufgrund der Weigerung Israels, die Forderungen der Geiselnehmer zu erfüllen, praktisch dem Tod geweiht gewesen. Was die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen betrifft, habe man sich nichts vorzuwerfen: Immerhin hätten die Israelis nichts gegen die Unterbringung in der Connollystraße gehabt. Den Hinterbliebenen der Todesopfer wurde mehr oder weniger direkt gesagt, die Israelis hätten den Terror zu den Olympischen Spielen nach München gebracht.

Alle geleisteten Zahlungen waren humanitäre Gesten

Bis zum heutigen Tag hat kein offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland die Mitschuld am Tod der elf israelischen Sportler eingeräumt. Nach wie vor haben die Angehörigen keine Entschädigung bekommen, sondern nur "humanitäre Gesten". Wie schwer man sich mit der Aufarbeitung des Olympia-Attentats von offizieller Seite tut, zeigt auch die erst 2017 eingeweihte Gedenkstätte "Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972" im Münchner Olympiapark

Akten wurden über Jahrzehnte zurückgehalten

Die Wunden, die am 5. September 1972 entstanden sind, sind immer noch tief und alles andere als verheilt. Über 50 Jahre mussten die Angehörigen darum kämpfen zu erfahren, was genau in den 21 Stunden in der Connollystraße 31 und am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck passiert ist. Sie trafen nach eigener Aussage auf Mauern des Schweigens. In der Tat hat der Freistaat Bayern erst vor kurzem noch nicht veröffentlichte Akten dem Bayerischen Staatsarchiv übergeben und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat kürzlich eingeräumt, dass es möglicherweise immer noch Akten im Besitz des Bundes geben könnte, die noch nicht veröffentlicht worden seien.

Deutsch-israelische Historikerkommission soll alles aufarbeiten

Mit dem heutigen 50. Jahrestag des Olympia-Attentats soll sich das ändern. Nach langen und zähen Verhandlungen, die beinahe scheiterten und fast im Eklat endeten, bekommen die Angehörigen der Opfer zwar keine ausdrücklich so genannte Entschädigung, aber eine Anerkennungsleistung in Höhe von 28 Millionen Euro. Eine deutsch-israelische Historikerkommission soll zudem Hintergründe des Attentats vom 5. Septembers 1972 gemeinsam aufarbeiten.

Der Bundespräsident kommt zur zentralen Gedenkfeier

An der der zentralen Gedenkveranstaltung in Fürstenfeldbruck werden hochrangige Gäste aus Deutschland und Israel teilnehmen, allen voran Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen israelischer Amtskollege Izchak Herzog. Es scheint so, als ob nach 50 Jahren endlich die Wunden des 5. September verheilen würden.